https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881578497.html

В ЛДПР прокомментировали идею разместить ядерное оружие США в Польше

В ЛДПР прокомментировали идею разместить ядерное оружие США в Польше - РИА Новости, 30.06.2023

В ЛДПР прокомментировали идею разместить ядерное оружие США в Польше

Если идея премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о размещении на территории страны американского тактического ядерного оружия (ТЯО) будет реализована, мир... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:10

2023-06-30T22:10

2023-06-30T22:10

польша

белоруссия

россия

леонид слуцкий (политик)

матеуш моравецкий

владимир путин

лдпр

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Если идея премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о размещении на территории страны американского тактического ядерного оружия (ТЯО) будет реализована, мир приблизится ко второму карибскому кризису, заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в Польше как можно скорее. "Если озвученная Моравецким затея будет реализована, мир сразу на несколько шагов приблизится к Карибскому кризису 2.0.", - написал Слуцкий. По его словам, размещение ядерного оружия у себя не дает гарантий безопасности ни Польше, ни Европе, напротив, создает новый очаг напряженности. "Рабская психология, ущербная цель и дичайшая глупость - поставить под удар страну и своих граждан, фактически вызвав огонь на себя. Имея под боком обширную зону конфликта и нестабильности, неадекватный киевский режим и горы снарядов, можно ли быть уверенным в том, что не найдутся провокаторы", - отметил Слуцкий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

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белоруссия

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польша, белоруссия, россия, леонид слуцкий (политик), матеуш моравецкий, владимир путин, лдпр, в мире