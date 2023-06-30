https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881541326.html

США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине

США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 30.06.2023

США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине

США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, а также не считают... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:44

2023-06-30T18:44

2023-06-30T19:00

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, а также не считают необходимым корректировать диспозицию собственных сил сдерживания, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы отслеживаем это очень и очень пристально. Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические", - сказал Кирби на брифинге для СМИ."Мы не меняли диспозицию наших собственных сил стратегического сдерживания", - добавил он.

https://ria.ru/20230626/ruletka-1880366981.html

сша

россия

украина

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сша, россия, украина, джон кирби