https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881541326.html
США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине
США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине
США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, а также не считают... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:44
2023-06-30T18:44
2023-06-30T19:00
специальная военная операция на украине
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украина
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, а также не считают необходимым корректировать диспозицию собственных сил сдерживания, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы отслеживаем это очень и очень пристально. Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические", - сказал Кирби на брифинге для СМИ."Мы не меняли диспозицию наших собственных сил стратегического сдерживания", - добавил он.
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сша, россия, украина, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Джон Кирби
США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине
Белый дом: США не видят намерения России использовать ядерное оружие на Украине и вне ее
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, а также не считают необходимым корректировать диспозицию собственных сил сдерживания, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы отслеживаем это очень и очень пристально. Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.
"Мы не меняли диспозицию наших собственных сил стратегического сдерживания", - добавил он.
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