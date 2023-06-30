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США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 30.06.2023 (обновлено: 19:00 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881541326.html
США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине
США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине
США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, а также не считают... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:44
2023-06-30T19:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, а также не считают необходимым корректировать диспозицию собственных сил сдерживания, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы отслеживаем это очень и очень пристально. Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические", - сказал Кирби на брифинге для СМИ."Мы не меняли диспозицию наших собственных сил стратегического сдерживания", - добавил он.
https://ria.ru/20230626/ruletka-1880366981.html
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сша, россия, украина, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Джон Кирби
США не увидели намерений у России применить ядерное оружие на Украине

Белый дом: США не видят намерения России использовать ядерное оружие на Украине и вне ее

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применять тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, а также не считают необходимым корректировать диспозицию собственных сил сдерживания, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы отслеживаем это очень и очень пристально. Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.
"Мы не меняли диспозицию наших собственных сил стратегического сдерживания", - добавил он.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
США играют в ядерную русскую рулетку — и доиграются
26 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаДжон Кирби
 
 
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