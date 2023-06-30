https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881494352.html

Польша попросила США разместить на ее территории ядерное оружие

Польша попросила США разместить на ее территории ядерное оружие - РИА Новости, 30.06.2023

Польша попросила США разместить на ее территории ядерное оружие

Польша попросила НАТО разместить на территории страны американское ядерное оружие, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по окончании саммита... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:10

2023-06-30T16:10

2023-06-30T19:17

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матеуш моравецкий

европейский совет

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Польша попросила НАТО разместить на территории страны американское ядерное оружие, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по окончании саммита Европейского совета."В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", — сказал он.По мнению политика, ядерное оружие необходимо развернуть в Польше как можно скорее."Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров, партнеров по НАТО. Мы объявляем, что желаем быстрых действий", — добавил Моравецкий.Позднее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя ОМУ.В начале года Москва и Минск договорились о переброске тактического ядерного оружия в Белоруссию. Как заявлял президент Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории страны закончат 1 июля.Глава государства отметил, что Россия не нарушает никакие международные обязательства и делает то, чем в течение десятилетий занимаются США, размещая свое ТЯО в Европе.В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.

https://ria.ru/20230614/polsha-1878066099.html

https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, варшава, белоруссия, польша, нато, владимир путин, матеуш моравецкий, европейский совет, россия, джон кирби