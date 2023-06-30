https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881411035.html

Невозможно бороться. ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины

Невозможно бороться. ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины - РИА Новости, 30.06.2023

Невозможно бороться. ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины

Российский вертолет Ка-52 представляет огромную угрозу для ВСУ, так как с ним не может справиться западное оружие, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:05

2023-06-30T12:05

2023-06-30T14:49

украина

вооруженные силы украины

der spiegel

ка-52 "аллигатор"

в мире

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52 представляет огромную угрозу для ВСУ, так как с ним не может справиться западное оружие, пишет немецкий журнал Spiegel."Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский Ка-52, известный как "Аллигатор". Он считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, хотя и не сумел проявить себя в прошлогодних операциях в полной мере. Теперь же положение кардинально изменилось", — говорится в публикации.Автор напоминает, что "Аллигатор" обладает внушительным вооружением, в том числе управляемыми ракетами класса "воздух — воздух", "воздух — земля" и противотанковым комплексом "Вихрь". Таким образом, экипаж может вести огонь с расстояния до десяти километров. При этом дальность поражения у немецкого зенитного комплекса Gepard, переданного Украине, недостаточна, как и у ракеты Stinger, способной атаковать технику на расстоянии до четырех-шести километров.Украинская армия даже не может послать на перехват Ка-52 самолеты, так как российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния, отмечается в статье. К тому же во время таких операций и без того немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов, заключает Spiegel.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

украина

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украина, вооруженные силы украины, der spiegel, ка-52 "аллигатор", в мире