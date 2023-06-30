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Невозможно бороться. ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины
Невозможно бороться. ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины - РИА Новости, 30.06.2023
Невозможно бороться. ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины
Российский вертолет Ка-52 представляет огромную угрозу для ВСУ, так как с ним не может справиться западное оружие, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:05
2023-06-30T12:05
2023-06-30T14:49
украина
вооруженные силы украины
der spiegel
ка-52 "аллигатор"
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52 представляет огромную угрозу для ВСУ, так как с ним не может справиться западное оружие, пишет немецкий журнал Spiegel."Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский Ка-52, известный как "Аллигатор". Он считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, хотя и не сумел проявить себя в прошлогодних операциях в полной мере. Теперь же положение кардинально изменилось", — говорится в публикации.Автор напоминает, что "Аллигатор" обладает внушительным вооружением, в том числе управляемыми ракетами класса "воздух — воздух", "воздух — земля" и противотанковым комплексом "Вихрь". Таким образом, экипаж может вести огонь с расстояния до десяти километров. При этом дальность поражения у немецкого зенитного комплекса Gepard, переданного Украине, недостаточна, как и у ракеты Stinger, способной атаковать технику на расстоянии до четырех-шести километров.Украинская армия даже не может послать на перехват Ка-52 самолеты, так как российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния, отмечается в статье. К тому же во время таких операций и без того немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов, заключает Spiegel.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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украина, вооруженные силы украины, der spiegel, ка-52 "аллигатор", в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, Der Spiegel, Ка-52 "Аллигатор", В мире
Невозможно бороться. ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины
Der Spiegel: западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Российский вертолет Ка-52 представляет огромную угрозу для ВСУ, так как с ним не может справиться западное оружие, пишет немецкий журнал Spiegel
.
"Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский Ка-52, известный как "Аллигатор". Он считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, хотя и не сумел проявить себя в прошлогодних операциях в полной мере. Теперь же положение кардинально изменилось", — говорится в публикации.
Автор напоминает, что "Аллигатор" обладает внушительным вооружением, в том числе управляемыми ракетами класса "воздух — воздух", "воздух — земля" и противотанковым комплексом "Вихрь". Таким образом, экипаж может вести огонь с расстояния до десяти километров. При этом дальность поражения у немецкого зенитного комплекса Gepard, переданного Украине, недостаточна, как и у ракеты Stinger, способной атаковать технику на расстоянии до четырех-шести километров.
Украинская армия даже не может послать на перехват Ка-52 самолеты, так как российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния, отмечается в статье. К тому же во время таких операций и без того немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов, заключает Spiegel.
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