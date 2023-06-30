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Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным - РИА Новости, 30.06.2023
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12:40 30.06.2023 (обновлено: 13:00 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/order-1881425154.html
Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным
Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным
Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь на брифинге о решении Международного уголовного суда (МУС) по президенту России Владимиру Путину, заявил, что абсурдный РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:40
2023-06-30T13:00
международный уголовный суд
сергей лавров
запад
в мире
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь на брифинге о решении Международного уголовного суда (МУС) по президенту России Владимиру Путину, заявил, что абсурдный ордер был состряпан в обход всех норм и правил под давлением Запада."Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решениями МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущения неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора, этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом, заставили его в обход всех процедур, всех правил, с небывалой скоростью состряпать тот ордер, который он состряпал в отношении президента России и в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой", - сказал министр.Он добавил, что "если кто-то ее хоть раз видел, то абсурдность вот этого ордера не будет нуждаться в доказательствах".Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230511/mus-1871032387.html
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международный уголовный суд, сергей лавров, запад, в мире, владимир путин, мария львова-белова
Международный уголовный суд, Сергей Лавров, Запад, В мире, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным

Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным и состряпанным в обход всех норм

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь на брифинге о решении Международного уголовного суда (МУС) по президенту России Владимиру Путину, заявил, что абсурдный ордер был состряпан в обход всех норм и правил под давлением Запада.
"Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решениями МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущения неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора, этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом, заставили его в обход всех процедур, всех правил, с небывалой скоростью состряпать тот ордер, который он состряпал в отношении президента России и в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой", - сказал министр.
Он добавил, что "если кто-то ее хоть раз видел, то абсурдность вот этого ордера не будет нуждаться в доказательствах".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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