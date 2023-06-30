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Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным

Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным

Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь на брифинге о решении Международного уголовного суда (МУС) по президенту России Владимиру Путину, заявил, что абсурдный РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:40

2023-06-30T12:40

2023-06-30T13:00

международный уголовный суд

сергей лавров

запад

в мире

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь на брифинге о решении Международного уголовного суда (МУС) по президенту России Владимиру Путину, заявил, что абсурдный ордер был состряпан в обход всех норм и правил под давлением Запада."Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решениями МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущения неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора, этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом, заставили его в обход всех процедур, всех правил, с небывалой скоростью состряпать тот ордер, который он состряпал в отношении президента России и в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой", - сказал министр.Он добавил, что "если кто-то ее хоть раз видел, то абсурдность вот этого ордера не будет нуждаться в доказательствах".Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230511/mus-1871032387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

международный уголовный суд, сергей лавров, запад, в мире, владимир путин, мария львова-белова