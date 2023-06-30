Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным
Лавров назвал ордер МУС на "арест" Путина абсурдным и состряпанным в обход всех норм
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь на брифинге о решении Международного уголовного суда (МУС) по президенту России Владимиру Путину, заявил, что абсурдный ордер был состряпан в обход всех норм и правил под давлением Запада.
"Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решениями МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущения неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора, этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом, заставили его в обход всех процедур, всех правил, с небывалой скоростью состряпать тот ордер, который он состряпал в отношении президента России и в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой", - сказал министр.
Он добавил, что "если кто-то ее хоть раз видел, то абсурдность вот этого ордера не будет нуждаться в доказательствах".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.