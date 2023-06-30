Орбан заявил, что борется против миграционных квот "руками и зубами"
Орбан заявил, что всеми способами борется против миграционных квот, навязанных Соросом
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса".
"Мы сможем принять любые правила только в том случае, если согласятся все, будет единогласное решение. Но путем ряда стремительных, похожих на путч акций сторонники миграции продавили на совете глав МВД предложение об установлении квот на миграцию... Венгрия и Польша до конца голосовали против, а несколько стран воздержались, что можно расценивать как мягкое "нет", - сказал Орбан.
Глава венгерского правительства связал это "сокрушительное давление, подобное слону в посудной лавке" со "сменой караула в империи Сороса". "Главные лоббисты миграции в Европе - империя Сороса, произошла смена караула, вместо большого пришел маленький, который обещал, что будет заниматься политикой активнее, чем его предшественник", - отметил Орбан.
По его словам, странам ЕС ранее удавалось приходить к соглашению по разным вопросам, однако "миграция их глубоко разделила", при этом Венгрия и Польша считают свою позицию "не мятежом, а освободительной борьбой".
Орбан объяснил, что по новым правилам Будапешт должен принимать как минимум 10 тысяч мигрантов и строить "гетто для мигрантов". "Я сражаюсь против этого руками, ногами и зубами, как только могу... для Венгрии это неприемлемо", - подчеркнул он.
Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации.
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.
Согласно изданию Wall Street Journal, сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества" еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества".