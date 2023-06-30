https://ria.ru/20230630/orban-1881469460.html

Орбан заявил, что борется против миграционных квот "руками и зубами"

Орбан заявил, что борется против миграционных квот "руками и зубами" - РИА Новости, 30.06.2023

Орбан заявил, что борется против миграционных квот "руками и зубами"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:06

2023-06-30T15:06

2023-06-30T15:06

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польша

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ярослав качиньский

право и справедливость

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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса". "Мы сможем принять любые правила только в том случае, если согласятся все, будет единогласное решение. Но путем ряда стремительных, похожих на путч акций сторонники миграции продавили на совете глав МВД предложение об установлении квот на миграцию... Венгрия и Польша до конца голосовали против, а несколько стран воздержались, что можно расценивать как мягкое "нет", - сказал Орбан. Глава венгерского правительства связал это "сокрушительное давление, подобное слону в посудной лавке" со "сменой караула в империи Сороса". "Главные лоббисты миграции в Европе - империя Сороса, произошла смена караула, вместо большого пришел маленький, который обещал, что будет заниматься политикой активнее, чем его предшественник", - отметил Орбан. По его словам, странам ЕС ранее удавалось приходить к соглашению по разным вопросам, однако "миграция их глубоко разделила", при этом Венгрия и Польша считают свою позицию "не мятежом, а освободительной борьбой". Орбан объяснил, что по новым правилам Будапешт должен принимать как минимум 10 тысяч мигрантов и строить "гетто для мигрантов". "Я сражаюсь против этого руками, ногами и зубами, как только могу... для Венгрии это неприемлемо", - подчеркнул он. Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года. В РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран. Согласно изданию Wall Street Journal, сын американского миллиардера Джорджа Сороса Александр заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества" еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества".

https://ria.ru/20230630/pomosch-1881440813.html

https://ria.ru/20230629/orban-1881190677.html

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880764685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, польша, европа, виктор орбан, джордж сорос, ярослав качиньский, право и справедливость, евросоюз, еврокомиссия