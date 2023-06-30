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В Уфе магазин электроники ограбили с помощью игрушечного пистолета
В Уфе магазин электроники ограбили с помощью игрушечного пистолета - РИА Новости, 30.06.2023
В Уфе магазин электроники ограбили с помощью игрушечного пистолета
Сыщики задержали четверых участников налета, когда магазин электроники в Уфе ограбили на пять миллионов рублей с помощью игрушечного пистолета, сообщила в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:17
2023-06-30T11:17
2023-06-30T11:17
происшествия
уфа
ирина волк
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Сыщики задержали четверых участников налета, когда магазин электроники в Уфе ограбили на пять миллионов рублей с помощью игрушечного пистолета, сообщила в Telegram-канале в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, двое мужчин в масках вошли в магазин электроники на улице Маршала Жукова, брызнули из перцового баллончика в работников и, угрожая чем-то похожим на пистолет, отобрали ключи от сейфа. Затем похитили около пяти миллионов рублей и семь мобильных телефонов. На выходе их ждал автомобиль, на котором нападавшие скрылись. "Сотрудники полиции задержали в Уфе и Казани четверых молодых людей. Двое из них являлись непосредственными исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Еще один – бывший сотрудник магазина, который, по предварительным данным, рассказал сообщникам, где хранятся деньги",- сказала Волк. Задержанные сообщили, что похищенное разделили между собой и значительную часть потратили. Дома у них прошли обыски, часть денег изъята. Пистолет, которым угрожали работникам магазина, оказался игрушечным, отметила Волк. Возбуждено уголовное дело о разбое, трое обвиняемых заключены под стражу, одного отпустили под подписку о невыезде. Когда именно произошел налет, не уточняется.
https://ria.ru/20230516/grabitel-1872228565.html
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происшествия, уфа, ирина волк
Происшествия, Уфа, Ирина Волк
В Уфе магазин электроники ограбили с помощью игрушечного пистолета
Магазин электроники в Уфе ограбили на пять миллионов рублей с игрушечным пистолетом
УФА, 30 июн - РИА Новости.
Сыщики задержали четверых участников налета, когда магазин электроники в Уфе ограбили на пять миллионов рублей с помощью игрушечного пистолета, сообщила в Telegram-канале
в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, двое мужчин в масках вошли в магазин электроники на улице Маршала Жукова, брызнули из перцового баллончика в работников и, угрожая чем-то похожим на пистолет, отобрали ключи от сейфа. Затем похитили около пяти миллионов рублей и семь мобильных телефонов. На выходе их ждал автомобиль, на котором нападавшие скрылись.
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"Сотрудники полиции задержали в Уфе и Казани
четверых молодых людей. Двое из них являлись непосредственными исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Еще один – бывший сотрудник магазина, который, по предварительным данным, рассказал сообщникам, где хранятся деньги",- сказала Волк.
Задержанные сообщили, что похищенное разделили между собой и значительную часть потратили. Дома у них прошли обыски, часть денег изъята. Пистолет, которым угрожали работникам магазина, оказался игрушечным, отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело о разбое, трое обвиняемых заключены под стражу, одного отпустили под подписку о невыезде.
Когда именно произошел налет, не уточняется.
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