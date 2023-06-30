https://ria.ru/20230630/odnoklassniki-1881384426.html

Одноклассники запустили темную тему для десктопа

Одноклассники запустили темную тему для десктопа - РИА Новости, 30.06.2023

Одноклассники запустили темную тему для десктопа

Одноклассники представили темную тему для десктопной версии соцсети. Таким образом пользоваться платформой будет удобнее при низкой освещенности, также... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:12

2023-06-30T12:12

2023-06-30T12:12

одноклассники.ru

одноклассники

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МОСКВА, 30 июня — РИА Новости. Одноклассники представили темную тему для десктопной версии соцсети. Таким образом пользоваться платформой будет удобнее при низкой освещенности, также улучшится визуальная доступность веб-версии сайта для слабовидящих людей.Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой в правом верхнем углу и выбрать темную тему. Также изменение доступно в настройках профиля. Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети.В ОК доступна и системная тема. При ее использовании интерфейсы соцсети будут затемняться вместе с браузером или устройством согласно расписанию в настройках.

https://ria.ru/20230602/odnoklassniki-1875722834.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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