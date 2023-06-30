https://ria.ru/20230630/odnoklassniki-1881384426.html
Одноклассники запустили темную тему для десктопа
Одноклассники запустили темную тему для десктопа - РИА Новости, 30.06.2023
Одноклассники запустили темную тему для десктопа
Одноклассники представили темную тему для десктопной версии соцсети. Таким образом пользоваться платформой будет удобнее при низкой освещенности, также... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:12
2023-06-30T12:12
2023-06-30T12:12
одноклассники.ru
одноклассники
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МОСКВА, 30 июня — РИА Новости. Одноклассники представили темную тему для десктопной версии соцсети. Таким образом пользоваться платформой будет удобнее при низкой освещенности, также улучшится визуальная доступность веб-версии сайта для слабовидящих людей.Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой в правом верхнем углу и выбрать темную тему. Также изменение доступно в настройках профиля. Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети.В ОК доступна и системная тема. При ее использовании интерфейсы соцсети будут затемняться вместе с браузером или устройством согласно расписанию в настройках.
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МОСКВА, 30 июня — РИА Новости. Одноклассники представили темную тему для десктопной версии соцсети. Таким образом пользоваться платформой будет удобнее при низкой освещенности, также улучшится визуальная доступность веб-версии сайта для слабовидящих людей.
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Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой в правом верхнем углу и выбрать темную тему. Также изменение доступно в настройках профиля. Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети.
В ОК доступна и системная тема. При ее использовании интерфейсы соцсети будут затемняться вместе с браузером или устройством согласно расписанию в настройках.