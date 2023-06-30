https://ria.ru/20230630/obstrel-1881555869.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 30.06.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов по ряду районов Донецка и населенному пункту Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:54
2023-06-30T19:54
2023-06-30T19:54
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов по ряду районов Донецка и населенному пункту Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.20 – населённый пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров;… 19.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 14.00 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Горловка. Огонь велся из населенного пункта Дзержинск. В 17.35 выпустили еще шесть снарядов того же калибра по Никитовскому району Горловки. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Макеевке
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости.
Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов по ряду районов Донецка и населенному пункту Макеевке, сообщило представительство
ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.20 – населённый пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров;… 19.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 14.00 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Горловка. Огонь велся из населенного пункта Дзержинск. В 17.35 выпустили еще шесть снарядов того же калибра по Никитовскому району Горловки.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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