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Число раненных при обстреле Ясиноватой из РСЗО возросло до восьми человек
Число раненных при обстреле Ясиноватой из РСЗО возросло до восьми человек - РИА Новости, 30.06.2023
Число раненных при обстреле Ясиноватой из РСЗО возросло до восьми человек
Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО со стороны украинских войск выросло до восьми, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:08
2023-06-30T15:08
2023-06-30T15:37
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
фрунзе
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО со стороны украинских войск выросло до восьми, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июня, по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: по улице Фрунзе, 28 ранены мужчины 1952, 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ясиноватой в 10.45 со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту десять ракет из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко ранее сообщал о шести пострадавших.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, фрунзе
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Фрунзе
Число раненных при обстреле Ясиноватой из РСЗО возросло до восьми человек
Представительство ДНР: число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до восьми человек