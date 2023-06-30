https://ria.ru/20230630/obstrel-1881470372.html

Число раненных при обстреле Ясиноватой из РСЗО возросло до восьми человек

Число раненных при обстреле Ясиноватой из РСЗО возросло до восьми человек - РИА Новости, 30.06.2023

Число раненных при обстреле Ясиноватой из РСЗО возросло до восьми человек

Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО со стороны украинских войск выросло до восьми, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:08

2023-06-30T15:08

2023-06-30T15:37

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

фрунзе

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО со стороны украинских войск выросло до восьми, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июня, по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: по улице Фрунзе, 28 ранены мужчины 1952, 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ясиноватой в 10.45 со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту десять ракет из РСЗО. Мэр города Дмитрий Шевченко ранее сообщал о шести пострадавших.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

ясиноватая

донецкая народная республика

фрунзе

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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, фрунзе