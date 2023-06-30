https://ria.ru/20230630/obstrel-1881402710.html
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2023
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск из РСЗО, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:47
2023-06-30T11:47
2023-06-30T11:57
ясиноватая
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_7716b87f0b369c81ba03eb7eef59bfa5.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск из РСЗО, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Ясиноватая ранения получили два мужчины 1963 года рождения,1993 года рождения и женщина 1970 года рождения", - написал Шевченко.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ясиноватой в 10.45 со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5ac8eedf804504da6a0739c901ccc0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Ясиноватая, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой
Мэр Шевченко: три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО