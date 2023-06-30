https://ria.ru/20230630/obstrel-1881402710.html

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2023

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск из РСЗО, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:47

2023-06-30T11:47

2023-06-30T11:57

ясиноватая

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_7716b87f0b369c81ba03eb7eef59bfa5.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск из РСЗО, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Ясиноватая ранения получили два мужчины 1963 года рождения,1993 года рождения и женщина 1970 года рождения", - написал Шевченко.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ясиноватой в 10.45 со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html

ясиноватая

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия