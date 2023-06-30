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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 30.06.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска в пятницу утром выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:58

2023-06-30T10:58

2023-06-30T11:02

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика