https://ria.ru/20230630/obstrel-1881380858.html
ВСУ выпустили около 80 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили около 80 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2023
ВСУ выпустили около 80 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 80 снарядов различных типов, что в два раза больше, чем за последние... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:56
2023-06-30T10:56
2023-06-30T11:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 80 снарядов различных типов, что в два раза больше, чем за последние несколько дней, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он опубликовал данные об обстрелах региона со стороны Украины за 29 июня, согласно которым ВСУ выпустили 78 боеприпасов по пяти приграничным муниципалитетам."В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено 20 артиллерийских и девять минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Маслова Пристань сбит один беспилотник противника. В селе Середа зафиксировано четыре прилета — били из миномета. Обошлось без последствий. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов. Никто не пострадал", — говорится в публикации. В Белгородском районе по хутору Нехотеевка выпустили семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — четыре. В Борисовском районе была обстреляна окраина села Богун-Городок. По окраине хутора Старый в Волоконовском районе ВСУ выпустили восемь минометных снарядов. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено шесть артиллерийских и три минометных снаряда, по окраине села Сподарюшино — десять минометных снарядов. Из ствольной артиллерии обстреляно село Козинка — десять прилетов.Еще два минометных снаряда ВСУ выпустили по КПП.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили около 80 снарядов по Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 78 снарядов по Белгородской области