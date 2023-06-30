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Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 30.06.2023 (обновлено: 10:10 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/obstrel-1881368884.html
Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow
Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 30.06.2023
Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow
По предварительным данным, утренний обстрел Бердянска украинскими войсками велся с применением ракет Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале в пятницу глава... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:06
2023-06-30T10:10
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. По предварительным данным, утренний обстрел Бердянска украинскими войсками велся с применением ракет Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале в пятницу глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили о работе в Бердянске систем ПВО. "По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", - написал Рогов. Он сообщил, что прозвучавшая серия взрывов - результат работы ПВО России, которая отразила "вражескую атаку по мирному жителям ещё на подступах к городу".
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бердянск, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow

Рогов: украинские войска могли обстрелять утром Бердянск ракетами Storm Shadow

© фото очевидцаСлед от ракеты в Бердянске
След от ракеты в Бердянске
© фото очевидца
След от ракеты в Бердянске
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. По предварительным данным, утренний обстрел Бердянска украинскими войсками велся с применением ракет Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале в пятницу глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили о работе в Бердянске систем ПВО.
«
"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", - написал Рогов.
Он сообщил, что прозвучавшая серия взрывов - результат работы ПВО России, которая отразила "вражескую атаку по мирному жителям ещё на подступах к городу".
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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