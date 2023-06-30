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Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow

Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 30.06.2023

Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow

По предварительным данным, утренний обстрел Бердянска украинскими войсками велся с применением ракет Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале в пятницу глава... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:06

2023-06-30T10:06

2023-06-30T10:10

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. По предварительным данным, утренний обстрел Бердянска украинскими войсками велся с применением ракет Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале в пятницу глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили о работе в Бердянске систем ПВО. "По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", - написал Рогов. Он сообщил, что прозвучавшая серия взрывов - результат работы ПВО России, которая отразила "вражескую атаку по мирному жителям ещё на подступах к городу".

https://ria.ru/20230628/pvo-1880903771.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия