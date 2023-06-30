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Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow
Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 30.06.2023
Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow
По предварительным данным, утренний обстрел Бердянска украинскими войсками велся с применением ракет Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале в пятницу глава... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:06
2023-06-30T10:06
2023-06-30T10:10
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. По предварительным данным, утренний обстрел Бердянска украинскими войсками велся с применением ракет Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале в пятницу глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили о работе в Бердянске систем ПВО. "По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", - написал Рогов. Он сообщил, что прозвучавшая серия взрывов - результат работы ПВО России, которая отразила "вражескую атаку по мирному жителям ещё на подступах к городу".
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Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рогов предположил, что Бердянск обстреляли ракетами Storm Shadow
Рогов: украинские войска могли обстрелять утром Бердянск ракетами Storm Shadow