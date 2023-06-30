https://ria.ru/20230630/obstrel-1881366679.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 30.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли в пятницу утром Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:57

2023-06-30T09:57

2023-06-30T09:57

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу утром Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. В 9.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки пятью снарядами такого же калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html

https://ria.ru/20230626/obstrel-1880543248.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия