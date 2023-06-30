Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу утром Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
В 9.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки пятью снарядами такого же калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.