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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/obstrel-1881366679.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 30.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли в пятницу утром Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:57
2023-06-30T09:57
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу утром Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. В 9.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки пятью снарядами такого же калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html
https://ria.ru/20230626/obstrel-1880543248.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу утром Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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29 июня, 09:58
В 9.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки пятью снарядами такого же калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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