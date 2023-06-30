Небензя уличил представителей Запада в ООН в желании увидеть смуту в России
Небензя: представители запада в Совбезе ООН жалеют, что мятеж Пригожина в России не удался
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 30 июн – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил представителей западных государств в Совбезе в том, что те досадуют, что мятеж в России не удался, и на самом деле рассчитывали на смуту в российском государстве.
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"Сегодня некоторые пытались ссылаться на события прошлой недели в России. В оценках некоторых из вас сквозила досада в связи с тем, что события пошли не по любезному вам сценарию и не вылились в смуту в России, да и не могли вылиться, как мы теперь понимаем. Хотя вы и ваши подопечные в Киеве так на это надеялись, наблюдали за развитием событий, затаив дыхание", - сказал Небензя.
"Велико же было ваше и их разочарование", - добавил он.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям " Вагнера ", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Впоследствии Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело было прекращено.