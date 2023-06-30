https://ria.ru/20230630/nebenzya-1881332465.html

Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами

Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами - РИА Новости, 30.06.2023

Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами

Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:06

2023-06-30T00:06

2023-06-30T00:06

киев

россия

василий небензя

оон

в мире

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ООН, 30 июн – РИА Новости. Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В милитаристском угаре и окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230629/podlodka-1881323924.html

киев

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