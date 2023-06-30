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Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами
Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами - РИА Новости, 30.06.2023
Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами
Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:06
2023-06-30T00:06
2023-06-30T00:06
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В милитаристском угаре и окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", - сказал Небензя.
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Киев, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире
Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами
Небензя: Запад на фоне поддержки Киева провоцирует столкновение между ядерными державами