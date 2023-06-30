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Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами - РИА Новости, 30.06.2023
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00:06 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/nebenzya-1881332465.html
Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами
Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами - РИА Новости, 30.06.2023
Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами
Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:06
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киев
россия
василий небензя
оон
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В милитаристском угаре и окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", - сказал Небензя.
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киев, россия, василий небензя, оон, в мире
Киев, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире
Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными странами

Небензя: Запад на фоне поддержки Киева провоцирует столкновение между ядерными державами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Запад на фоне поддержки Киева сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В милитаристском угаре и окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", - сказал Небензя.
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Вчера, 22:16
 
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