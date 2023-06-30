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Все дорожные компании Кубани войдут в нацпроект "Производительность труда" - РИА Новости, 30.06.2023
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Краснодарский край
 
18:36 30.06.2023 (обновлено: 18:37 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/natsproekt-1881538953.html
Все дорожные компании Кубани войдут в нацпроект "Производительность труда"
Все дорожные компании Кубани войдут в нацпроект "Производительность труда" - РИА Новости, 30.06.2023
Все дорожные компании Кубани войдут в нацпроект "Производительность труда"
Первый замминистра транспорта Кубани Андрей Косьянов поручил всем компаниям региона, занимающимся строительством и ремонтом дорог, войти в нацпроект... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:36
2023-06-30T18:37
краснодарский край
дороги
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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Первый замминистра транспорта Кубани Андрей Косьянов поручил всем компаниям региона, занимающимся строительством и ремонтом дорог, войти в нацпроект "Производительность труда", к внедрению бережливых технологий в Краснодарском крае уже присоединились 17 дорожных предприятий из 43, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае работают 43 предприятия, которые занимаются строительством, ремонтом и содержанием автодорог. В национальном проекте "Производительность труда" участвуют 17 из них. Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Косьянов поручил предприятиям отрасли, которые еще не вошли в нацпроект, присоединится к внедрению бережливых технологий и повышать производительность труда", - говорится в сообщении. Одним из кубанских предприятий, завершивших трехлетнее участие в нацпроекте, стало Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление. Организация добилась увеличения выработки на 68% при оптимизации процесса ремонта дороги, а требуемый для этого срок уменьшился с 37 до 33 дней. При этом коллектив второй год подряд удерживает первенство на Всероссийском чемпионате по производительности труда, добавила замминистр экономики края Светлана Салтанова. На данный момент бережливые технологии в рамках нацпроекта внедряют более 260 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки: льготные займы Регионального фонда развития промышленности, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, а также бесплатные образовательные программы, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что войти в нацпроект могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год при доле иностранного капитала не выше 50%.
https://ria.ru/20230630/kuban-1881495311.html
https://ria.ru/20230629/natsproekt-1881295612.html
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дороги
Краснодарский край, Дороги
Все дорожные компании Кубани войдут в нацпроект "Производительность труда"

Всем дорожным компаниям Кубани поручили войти в нацпроект "Производительность труда"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Строительство дороги. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Первый замминистра транспорта Кубани Андрей Косьянов поручил всем компаниям региона, занимающимся строительством и ремонтом дорог, войти в нацпроект "Производительность труда", к внедрению бережливых технологий в Краснодарском крае уже присоединились 17 дорожных предприятий из 43, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"В Краснодарском крае работают 43 предприятия, которые занимаются строительством, ремонтом и содержанием автодорог. В национальном проекте "Производительность труда" участвуют 17 из них. Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Косьянов поручил предприятиям отрасли, которые еще не вошли в нацпроект, присоединится к внедрению бережливых технологий и повышать производительность труда", - говорится в сообщении.
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Одним из кубанских предприятий, завершивших трехлетнее участие в нацпроекте, стало Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление. Организация добилась увеличения выработки на 68% при оптимизации процесса ремонта дороги, а требуемый для этого срок уменьшился с 37 до 33 дней. При этом коллектив второй год подряд удерживает первенство на Всероссийском чемпионате по производительности труда, добавила замминистр экономики края Светлана Салтанова.
На данный момент бережливые технологии в рамках нацпроекта внедряют более 260 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки: льготные займы Регионального фонда развития промышленности, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, а также бесплатные образовательные программы, добавляют в пресс-службе.
Отмечается, что войти в нацпроект могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год при доле иностранного капитала не выше 50%.
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