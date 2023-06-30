https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881586084.html

Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров

Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров - РИА Новости, 30.06.2023

Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров

Владимир Зеленский заявил, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя шли бы... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:55

2023-06-30T23:55

2023-06-30T23:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей лавров

владимир зеленский

нато

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875270431_255:23:2862:1490_1920x0_80_0_0_51a4707fece528281527bbe99760471a.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее. "Я могу сказать, что помощи недостаточно. Когда я критикую наших партнеров, это происходит потому, что некоторые процессы замедляются. Если бы у нас была артиллерия, которую мы запросили и которую наши партнеры имеют в требуемом количестве, то на поле боя процессы шли бы гораздо быстрее", - заявил Зеленский в интервью испанской газете Mundo. Зеленский также отметил, что Украина с ее "мощной армией" могла бы помочь НАТО в вопросах обороны государств с небольшими вооруженными силами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881562683.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, сергей лавров, владимир зеленский, нато, дмитрий песков, в мире