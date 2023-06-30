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Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881586084.html
Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров
Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров - РИА Новости, 30.06.2023
Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров
Владимир Зеленский заявил, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя шли бы... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:55
2023-06-30T23:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей лавров
владимир зеленский
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее. "Я могу сказать, что помощи недостаточно. Когда я критикую наших партнеров, это происходит потому, что некоторые процессы замедляются. Если бы у нас была артиллерия, которую мы запросили и которую наши партнеры имеют в требуемом количестве, то на поле боя процессы шли бы гораздо быстрее", - заявил Зеленский в интервью испанской газете Mundo. Зеленский также отметил, что Украина с ее "мощной армией" могла бы помочь НАТО в вопросах обороны государств с небольшими вооруженными силами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881562683.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, владимир зеленский, нато, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров

Зеленский: наступление могло идти быстрее, но Украине недостаточно помощи от партнеров

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее.
"Я могу сказать, что помощи недостаточно. Когда я критикую наших партнеров, это происходит потому, что некоторые процессы замедляются. Если бы у нас была артиллерия, которую мы запросили и которую наши партнеры имеют в требуемом количестве, то на поле боя процессы шли бы гораздо быстрее", - заявил Зеленский в интервью испанской газете Mundo.
Зеленский также отметил, что Украина с ее "мощной армией" могла бы помочь НАТО в вопросах обороны государств с небольшими вооруженными силами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления
Вчера, 20:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОДмитрий ПесковВ мире
 
 
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