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Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления

Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления - РИА Новости, 30.06.2023

Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления

Белый дом объяснил пробуксовку украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:26

2023-06-30T20:26

2023-06-30T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

владимир путин

джон кирби

вооруженные силы украины

нато

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Белый дом объяснил пробуксовку украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне. "Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах - очень глубоко окопались", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.

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в мире, киев, россия, владимир путин, джон кирби, вооруженные силы украины, нато