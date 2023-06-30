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Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 30.06.2023 (обновлено: 20:43 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881562683.html
Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления
Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления - РИА Новости, 30.06.2023
Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления
Белый дом объяснил пробуксовку украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:26
2023-06-30T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
владимир путин
джон кирби
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Белый дом объяснил пробуксовку украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне. "Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах - очень глубоко окопались", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
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в мире, киев, россия, владимир путин, джон кирби, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, НАТО
Белый дом обвинил погоду в пробуксовке киевского наступления

Белый дом объяснил пробуксовку наступления Украины погодой и подготовкой России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Белый дом объяснил пробуксовку украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне.
"Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах - очень глубоко окопались", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВладимир ПутинДжон КирбиВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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