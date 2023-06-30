https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881415449.html
ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ
ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ
Украинские войска в ходе наступления даже не приблизились к российским укреплениям, сообщила американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:18
2023-06-30T12:18
2023-06-30T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления даже не приблизились к российским укреплениям, сообщила американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с бойцами ВСУ."Войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль (около 16 километров) за линией фронта", — говорится в публикации. О каком именно участке фронта идет речь, однозначно сказать нельзя, но в материале упоминается Запорожская область и район у села Ровнополь в ДНР. Кроме того, как пишет издание, украинское командование больше не посылает в атаку крупные подразделения пехоты и западные танки. Вместо этого украинское командование решило сделать ставку на точечные удары.Ранее в газете New York Times вышла публикация, в которой военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления и отметили "мощную оборону" российской армии. По мнению собеседников издания, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ.Наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Владимир Путин заявил, что Киев уже утратил 259 танков и 780 бронемашин.
https://ria.ru/20230630/artemovsk-1881351540.html
https://ria.ru/20230629/kontrnastuplenie-1881114030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ
WSJ: украинские войска при наступлении даже не приблизились к российским укреплениям