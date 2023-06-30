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ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 30.06.2023 (обновлено: 12:48 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881415449.html
ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ
ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ
Украинские войска в ходе наступления даже не приблизились к российским укреплениям, сообщила американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:18
2023-06-30T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления даже не приблизились к российским укреплениям, сообщила американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с бойцами ВСУ."Войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль (около 16 километров) за линией фронта", — говорится в публикации. О каком именно участке фронта идет речь, однозначно сказать нельзя, но в материале упоминается Запорожская область и район у села Ровнополь в ДНР. Кроме того, как пишет издание, украинское командование больше не посылает в атаку крупные подразделения пехоты и западные танки. Вместо этого украинское командование решило сделать ставку на точечные удары.Ранее в газете New York Times вышла публикация, в которой военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления и отметили "мощную оборону" российской армии. По мнению собеседников издания, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ.Наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Владимир Путин заявил, что Киев уже утратил 259 танков и 780 бронемашин.
https://ria.ru/20230630/artemovsk-1881351540.html
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россия
запорожская область
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в мире, россия, запорожская область, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ

WSJ: украинские войска при наступлении даже не приблизились к российским укреплениям

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления даже не приблизились к российским укреплениям, сообщила американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с бойцами ВСУ.
"Войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль (около 16 километров) за линией фронта", — говорится в публикации.
О каком именно участке фронта идет речь, однозначно сказать нельзя, но в материале упоминается Запорожская область и район у села Ровнополь в ДНР.
Кроме того, как пишет издание, украинское командование больше не посылает в атаку крупные подразделения пехоты и западные танки. Вместо этого украинское командование решило сделать ставку на точечные удары.
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Ранее в газете New York Times вышла публикация, в которой военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления и отметили "мощную оборону" российской армии. По мнению собеседников издания, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ.
Наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Владимир Путин заявил, что Киев уже утратил 259 танков и 780 бронемашин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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