https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881415449.html

ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ

ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023

ВСУ не приблизились к российским укреплениям при наступлении, пишут СМИ

Украинские войска в ходе наступления даже не приблизились к российским укреплениям, сообщила американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:18

2023-06-30T12:18

2023-06-30T12:48

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления даже не приблизились к российским укреплениям, сообщила американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с бойцами ВСУ."Войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль (около 16 километров) за линией фронта", — говорится в публикации. О каком именно участке фронта идет речь, однозначно сказать нельзя, но в материале упоминается Запорожская область и район у села Ровнополь в ДНР. Кроме того, как пишет издание, украинское командование больше не посылает в атаку крупные подразделения пехоты и западные танки. Вместо этого украинское командование решило сделать ставку на точечные удары.Ранее в газете New York Times вышла публикация, в которой военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления и отметили "мощную оборону" российской армии. По мнению собеседников издания, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ.Наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Владимир Путин заявил, что Киев уже утратил 259 танков и 780 бронемашин.

https://ria.ru/20230630/artemovsk-1881351540.html

https://ria.ru/20230629/kontrnastuplenie-1881114030.html

россия

запорожская область

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, запорожская область, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато