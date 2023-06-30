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На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.06.2023
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12:13 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/napadenie-1881414698.html
На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры
На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.06.2023
На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры
На правозащитницу Викторию Кохановскую напал один из участников провокаций против прихожан Киево-Печерской лавры, злоумышленник распыл ей в лицо слезоточивый... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:13
2023-06-30T12:13
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На правозащитницу Викторию Кохановскую напал один из участников провокаций против прихожан Киево-Печерской лавры, злоумышленник распыл ей в лицо слезоточивый газ, у девушки диагностирован химический ожог, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) в пятницу. "В Киево-Печерской лавре 29 июня один из участников провокаций напал на верующую УПЦ, правозащитницу Викторию Кохановскую, распылив ей в лицо слезоточивый газ. Момент нападения зафиксирован самой пострадавшей в прямом эфире", - сообщает УПЦ. Отмечается, что злоумышленник сразу же был задержан. Кохановская в пятницу опубликовала в своем телеграм-канале заключение врачей, у нее диагностирован "химический ожог конъюнктивы склеры и век I ст. обоих глаз". Кохановскую 19 апреля украинские полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее "задержании". Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Митрополит Павел находится под домашним арестом с начала апреля.
https://ria.ru/20230628/lavra-1880811620.html
https://ria.ru/20230626/svyatyni-1880430798.html
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украина, киево-печерская лавра
Украина, Киево-Печерская Лавра
На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры

Участник провокаций у Киево-Печерской лавры напал на правозащитницу Викторию Кохановскую

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На правозащитницу Викторию Кохановскую напал один из участников провокаций против прихожан Киево-Печерской лавры, злоумышленник распыл ей в лицо слезоточивый газ, у девушки диагностирован химический ожог, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) в пятницу.
"В Киево-Печерской лавре 29 июня один из участников провокаций напал на верующую УПЦ, правозащитницу Викторию Кохановскую, распылив ей в лицо слезоточивый газ. Момент нападения зафиксирован самой пострадавшей в прямом эфире", - сообщает УПЦ. Отмечается, что злоумышленник сразу же был задержан.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В РПЦЗ раскритиковали идею вывоза на Запад святынь Киево-Печерской лавры
28 июня, 03:45
Кохановская в пятницу опубликовала в своем телеграм-канале заключение врачей, у нее диагностирован "химический ожог конъюнктивы склеры и век I ст. обоих глаз".
Кохановскую 19 апреля украинские полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее "задержании". Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Митрополит Павел находится под домашним арестом с начала апреля.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры
26 июня, 11:29
 
УкраинаКиево-Печерская Лавра
 
 
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