https://ria.ru/20230630/napadenie-1881414698.html
На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры
На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.06.2023
На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры
На правозащитницу Викторию Кохановскую напал один из участников провокаций против прихожан Киево-Печерской лавры, злоумышленник распыл ей в лицо слезоточивый... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:13
2023-06-30T12:13
2023-06-30T12:13
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На правозащитницу Викторию Кохановскую напал один из участников провокаций против прихожан Киево-Печерской лавры, злоумышленник распыл ей в лицо слезоточивый газ, у девушки диагностирован химический ожог, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) в пятницу. "В Киево-Печерской лавре 29 июня один из участников провокаций напал на верующую УПЦ, правозащитницу Викторию Кохановскую, распылив ей в лицо слезоточивый газ. Момент нападения зафиксирован самой пострадавшей в прямом эфире", - сообщает УПЦ. Отмечается, что злоумышленник сразу же был задержан. Кохановская в пятницу опубликовала в своем телеграм-канале заключение врачей, у нее диагностирован "химический ожог конъюнктивы склеры и век I ст. обоих глаз". Кохановскую 19 апреля украинские полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее "задержании". Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Митрополит Павел находится под домашним арестом с начала апреля.
https://ria.ru/20230628/lavra-1880811620.html
https://ria.ru/20230626/svyatyni-1880430798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киево-печерская лавра
Украина, Киево-Печерская Лавра
На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры
Участник провокаций у Киево-Печерской лавры напал на правозащитницу Викторию Кохановскую
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На правозащитницу Викторию Кохановскую напал один из участников провокаций против прихожан Киево-Печерской лавры, злоумышленник распыл ей в лицо слезоточивый газ, у девушки диагностирован химический ожог, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) в пятницу.
"В Киево-Печерской лавре 29 июня один из участников провокаций напал на верующую УПЦ, правозащитницу Викторию Кохановскую, распылив ей в лицо слезоточивый газ. Момент нападения зафиксирован самой пострадавшей в прямом эфире", - сообщает УПЦ. Отмечается, что злоумышленник сразу же был задержан.
В РПЦЗ раскритиковали идею вывоза на Запад святынь Киево-Печерской лавры
Кохановская в пятницу опубликовала в своем телеграм-канале заключение врачей, у нее диагностирован "химический ожог конъюнктивы склеры и век I ст. обоих глаз".
Кохановскую 19 апреля украинские полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее "задержании". Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины
за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Митрополит Павел находится под домашним арестом с начала апреля.
Источник: в РПЦ обеспокоены сообщениями о планах вывезти святыни из Лавры