https://ria.ru/20230630/napadenie-1881414698.html

На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры

На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.06.2023

На правозащитницу Викторию Кохановскую напали у Киево-Печерской лавры

На правозащитницу Викторию Кохановскую напал один из участников провокаций против прихожан Киево-Печерской лавры, злоумышленник распыл ей в лицо слезоточивый... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:13

2023-06-30T12:13

2023-06-30T12:13

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На правозащитницу Викторию Кохановскую напал один из участников провокаций против прихожан Киево-Печерской лавры, злоумышленник распыл ей в лицо слезоточивый газ, у девушки диагностирован химический ожог, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) в пятницу. "В Киево-Печерской лавре 29 июня один из участников провокаций напал на верующую УПЦ, правозащитницу Викторию Кохановскую, распылив ей в лицо слезоточивый газ. Момент нападения зафиксирован самой пострадавшей в прямом эфире", - сообщает УПЦ. Отмечается, что злоумышленник сразу же был задержан. Кохановская в пятницу опубликовала в своем телеграм-канале заключение врачей, у нее диагностирован "химический ожог конъюнктивы склеры и век I ст. обоих глаз". Кохановскую 19 апреля украинские полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее "задержании". Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Митрополит Павел находится под домашним арестом с начала апреля.

https://ria.ru/20230628/lavra-1880811620.html

https://ria.ru/20230626/svyatyni-1880430798.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, киево-печерская лавра