В ДНР призвали ужесточить наказание за военные преступления против детей
В ДНР заявили о необходимости ужесточить наказание за военные преступления против детей
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо создать единый государственный реестр детей, пострадавших от вооруженной агрессии Киева, и ужесточить уголовную ответственность за военные преступления в отношение несовершеннолетних, считает председатель комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному праву Елена Шишкина.
Выступая на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, Шишкина рассказала, на 29 июня этого года только на территории Донецкой Народной Республики погибли 228 детей, и в эту статистику попадают только те случаи, которые можно подтвердить документально, однако известно о большем количестве погибших детей. Также она внесла ряд предложений для работы парламентской комиссии.
"Первое – это создание единого государственного реестра несовершеннолетних, пострадавших от вооруженной агрессии киевского режима. Такие реестры велись и продолжают вестись на территории ДНР и ЛНР, и мне кажется, было бы эффективно ведение такого общегосударственного российского реестра. Ужесточение уголовной ответственности за военные преступления в отношение несовершеннолетних, хотя бы в рамках национальной юрисдикции", - сказала Шишкина.
Кроме того, она считает необходимым создание межпарламентской рабочей группы по расследованию военных преступлений в отношении несовершеннолетних с дружественными России государствами.
"(Предлагается также) Рассмотрение вопроса, либо инициация такого вопроса, о создании международного судебного органа по привлечению виновных к ответственности… Это могут быть дружественные нам страны БРИКС, ШОС и так далее, потому что те международные правозащитные органы, которые созданы ООН для поддержания справедливого разрешения международных конфликтов, в частности, военных преступлений, на сегодняшний день не выполняют свою функцию и даже отказываются это делать", - продолжила перечисление Шишкина.
По ее мнению, нужно также провести работу по освещению в информационном пространстве объективной ситуации по вопросу военных преступлений Украины в отношение российских детей и рассмотреть вопрос… о присвоении пострадавшим несовершеннолетним от вооруженной агрессии Украины соответствующего статуса.