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В ДНР призвали ужесточить наказание за военные преступления против детей - РИА Новости, 30.06.2023
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14:07 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/nakazanie-1881451070.html
В ДНР призвали ужесточить наказание за военные преступления против детей
В ДНР призвали ужесточить наказание за военные преступления против детей - РИА Новости, 30.06.2023
В ДНР призвали ужесточить наказание за военные преступления против детей
Необходимо создать единый государственный реестр детей, пострадавших от вооруженной агрессии Киева, и ужесточить уголовную ответственность за военные... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:07
2023-06-30T14:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо создать единый государственный реестр детей, пострадавших от вооруженной агрессии Киева, и ужесточить уголовную ответственность за военные преступления в отношение несовершеннолетних, считает председатель комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному праву Елена Шишкина. Выступая на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, Шишкина рассказала, на 29 июня этого года только на территории Донецкой Народной Республики погибли 228 детей, и в эту статистику попадают только те случаи, которые можно подтвердить документально, однако известно о большем количестве погибших детей. Также она внесла ряд предложений для работы парламентской комиссии. "Первое – это создание единого государственного реестра несовершеннолетних, пострадавших от вооруженной агрессии киевского режима. Такие реестры велись и продолжают вестись на территории ДНР и ЛНР, и мне кажется, было бы эффективно ведение такого общегосударственного российского реестра. Ужесточение уголовной ответственности за военные преступления в отношение несовершеннолетних, хотя бы в рамках национальной юрисдикции", - сказала Шишкина. Кроме того, она считает необходимым создание межпарламентской рабочей группы по расследованию военных преступлений в отношении несовершеннолетних с дружественными России государствами. "(Предлагается также) Рассмотрение вопроса, либо инициация такого вопроса, о создании международного судебного органа по привлечению виновных к ответственности… Это могут быть дружественные нам страны БРИКС, ШОС и так далее, потому что те международные правозащитные органы, которые созданы ООН для поддержания справедливого разрешения международных конфликтов, в частности, военных преступлений, на сегодняшний день не выполняют свою функцию и даже отказываются это делать", - продолжила перечисление Шишкина. По ее мнению, нужно также провести работу по освещению в информационном пространстве объективной ситуации по вопросу военных преступлений Украины в отношение российских детей и рассмотреть вопрос… о присвоении пострадавшим несовершеннолетним от вооруженной агрессии Украины соответствующего статуса.
https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html
https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html
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донецкая народная республика, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Общество
В ДНР призвали ужесточить наказание за военные преступления против детей

В ДНР заявили о необходимости ужесточить наказание за военные преступления против детей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо создать единый государственный реестр детей, пострадавших от вооруженной агрессии Киева, и ужесточить уголовную ответственность за военные преступления в отношение несовершеннолетних, считает председатель комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному праву Елена Шишкина.
Выступая на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, Шишкина рассказала, на 29 июня этого года только на территории Донецкой Народной Республики погибли 228 детей, и в эту статистику попадают только те случаи, которые можно подтвердить документально, однако известно о большем количестве погибших детей. Также она внесла ряд предложений для работы парламентской комиссии.
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"Первое – это создание единого государственного реестра несовершеннолетних, пострадавших от вооруженной агрессии киевского режима. Такие реестры велись и продолжают вестись на территории ДНР и ЛНР, и мне кажется, было бы эффективно ведение такого общегосударственного российского реестра. Ужесточение уголовной ответственности за военные преступления в отношение несовершеннолетних, хотя бы в рамках национальной юрисдикции", - сказала Шишкина.
Кроме того, она считает необходимым создание межпарламентской рабочей группы по расследованию военных преступлений в отношении несовершеннолетних с дружественными России государствами.
"(Предлагается также) Рассмотрение вопроса, либо инициация такого вопроса, о создании международного судебного органа по привлечению виновных к ответственности… Это могут быть дружественные нам страны БРИКС, ШОС и так далее, потому что те международные правозащитные органы, которые созданы ООН для поддержания справедливого разрешения международных конфликтов, в частности, военных преступлений, на сегодняшний день не выполняют свою функцию и даже отказываются это делать", - продолжила перечисление Шишкина.
По ее мнению, нужно также провести работу по освещению в информационном пространстве объективной ситуации по вопросу военных преступлений Украины в отношение российских детей и рассмотреть вопрос… о присвоении пострадавшим несовершеннолетним от вооруженной агрессии Украины соответствующего статуса.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаОбщество
 
 
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