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В Москве завершили благоустройство 1-го Донского проезда - РИА Новости, 30.06.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:37 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/moskva-1881375920.html
В Москве завершили благоустройство 1-го Донского проезда
В Москве завершили благоустройство 1-го Донского проезда - РИА Новости, 30.06.2023
В Москве завершили благоустройство 1-го Донского проезда
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство 1-го Донского проезда на юге Москвы в формате "От дома до дома", сообщил журналистам в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:37
2023-06-30T10:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство 1-го Донского проезда на юге Москвы в формате "От дома до дома", сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году продолжаем обновлять столичные улицы в формате "От дома до дома", который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Завершили работы по благоустройству в 1-ом Донском проезде, в прошлом году привели в порядок прилегающую к нему Донскую улицу, в этом году работы идут на соседней улице Шаболовка", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. "В рамках проекта заменили покрытие тротуаров общей площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров, обновили около 2,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, для автомобилистов организовали парковочные карманы. Обустроили удобные подходы и подъезды к зданию Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, на финальном этапе работ разбили газоны", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году в формате "От дома до дома" планируется благоустроить еще пять объектов - улицы Башиловская, Шаболовка, Нагатинская и Чертановская, Рассветную Аллею. При выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
В Москве завершили благоустройство 1-го Донского проезда

Благоустройство 1-го Донского проезда завершили на юге Москвы в формате "От дома до дома"

© РИА Новости / Алексей МайшевРабочие выполняют работы по благоустройству пешеходной дорожки
Рабочие выполняют работы по благоустройству пешеходной дорожки - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Рабочие выполняют работы по благоустройству пешеходной дорожки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство 1-го Донского проезда на юге Москвы в формате "От дома до дома", сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году продолжаем обновлять столичные улицы в формате "От дома до дома", который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Завершили работы по благоустройству в 1-ом Донском проезде, в прошлом году привели в порядок прилегающую к нему Донскую улицу, в этом году работы идут на соседней улице Шаболовка", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы.
"В рамках проекта заменили покрытие тротуаров общей площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров, обновили около 2,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, для автомобилистов организовали парковочные карманы. Обустроили удобные подходы и подъезды к зданию Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, на финальном этапе работ разбили газоны", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году в формате "От дома до дома" планируется благоустроить еще пять объектов - улицы Башиловская, Шаболовка, Нагатинская и Чертановская, Рассветную Аллею. При выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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