https://ria.ru/20230630/moskva-1881357831.html
Ефимов: за месяц куплено более 80% "народных" зеленых облигаций Москвы
Ефимов: за месяц куплено более 80% "народных" зеленых облигаций Москвы - РИА Новости, 30.06.2023
Ефимов: за месяц куплено более 80% "народных" зеленых облигаций Москвы
За месяц с начала размещения зеленых облигаций Москвы для населения граждане приобрели уже 81,4% от объема выпуска, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:11
2023-06-30T09:11
2023-06-30T09:11
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За месяц с начала размещения зеленых облигаций Москвы для населения граждане приобрели уже 81,4% от объема выпуска, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Жители Москвы и Московской области остаются основными покупателями зеленых облигаций для населения, на них приходится более 70% от приобретенного объема. Заметную активность проявляют также жители Санкт-Петербурга, Тульской, Тверской, Свердловской областей и других регионов. При этом облигации пользуются спросом у самых разных возрастных групп", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте финансов, за первый месяц размещения граждане приобрели 1,63 миллиона зеленых облигаций, что эквивалентно 1,63 миллиарда рублей.Размещение выпуска зеленых облигаций для населения началось 30 мая и продлится до 29 ноября. Объем выпуска - 2 миллиарда рублей, срок обращения - два года, номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Купонный доход в размере 8,5% годовых выплачивается ежеквартально. Привлеченные от размещения средства будут направлены на финансирование городского проекта по замене дизельных автобусов на электробусы.
https://ria.ru/20230623/obligatsii-1879996235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За месяц с начала размещения зеленых облигаций Москвы для населения граждане приобрели уже 81,4% от объема выпуска, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Жители Москвы и Московской области остаются основными покупателями зеленых облигаций для населения, на них приходится более 70% от приобретенного объема. Заметную активность проявляют также жители Санкт-Петербурга, Тульской, Тверской, Свердловской областей и других регионов. При этом облигации пользуются спросом у самых разных возрастных групп", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте финансов, за первый месяц размещения граждане приобрели 1,63 миллиона зеленых облигаций, что эквивалентно 1,63 миллиарда рублей.
Размещение выпуска зеленых облигаций для населения началось 30 мая и продлится до 29 ноября. Объем выпуска - 2 миллиарда рублей, срок обращения - два года, номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Купонный доход в размере 8,5% годовых выплачивается ежеквартально. Привлеченные от размещения средства будут направлены на финансирование городского проекта по замене дизельных автобусов на электробусы.
Эксперты: облигации Москвы – инвестиции в качество жизни