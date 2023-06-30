https://ria.ru/20230630/moskva-1881357831.html

Ефимов: за месяц куплено более 80% "народных" зеленых облигаций Москвы

Ефимов: за месяц куплено более 80% "народных" зеленых облигаций Москвы - РИА Новости, 30.06.2023

Ефимов: за месяц куплено более 80% "народных" зеленых облигаций Москвы

За месяц с начала размещения зеленых облигаций Москвы для населения граждане приобрели уже 81,4% от объема выпуска, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:11

2023-06-30T09:11

2023-06-30T09:11

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За месяц с начала размещения зеленых облигаций Москвы для населения граждане приобрели уже 81,4% от объема выпуска, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Жители Москвы и Московской области остаются основными покупателями зеленых облигаций для населения, на них приходится более 70% от приобретенного объема. Заметную активность проявляют также жители Санкт-Петербурга, Тульской, Тверской, Свердловской областей и других регионов. При этом облигации пользуются спросом у самых разных возрастных групп", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте финансов, за первый месяц размещения граждане приобрели 1,63 миллиона зеленых облигаций, что эквивалентно 1,63 миллиарда рублей.Размещение выпуска зеленых облигаций для населения началось 30 мая и продлится до 29 ноября. Объем выпуска - 2 миллиарда рублей, срок обращения - два года, номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Купонный доход в размере 8,5% годовых выплачивается ежеквартально. Привлеченные от размещения средства будут направлены на финансирование городского проекта по замене дизельных автобусов на электробусы.

https://ria.ru/20230623/obligatsii-1879996235.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)