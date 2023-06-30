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В Москве ежемесячно создается 11 тысяч субъектов МСП, сообщили в мэрии - РИА Новости, 30.06.2023
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07:29 30.06.2023 (обновлено: 11:52 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/moskva-1881350619.html
В Москве ежемесячно создается 11 тысяч субъектов МСП, сообщили в мэрии
В Москве ежемесячно создается 11 тысяч субъектов МСП, сообщили в мэрии - РИА Новости, 30.06.2023
В Москве ежемесячно создается 11 тысяч субъектов МСП, сообщили в мэрии
Каждый месяц 2023 года в Москве в среднем создается около 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:29
2023-06-30T11:52
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждый месяц 2023 года в Москве в среднем создается около 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. "Сейчас прошло время, произошла определенная настройка бизнес-процессов, некоторые даже переориентировались на новые продукты. Статистика показывает, что климат предполагает в Москве создание новых бизнесов, у нас не упало количество новых предпринимателей, в столице в среднем что до пандемии, что до санкций ежемесячно появлялось около 10-11 тысяч предпринимателей. И каждый месяц 2023 года в среднем создается около 11 тысяч субъектов МСП. Прирост по результатам 2022 года был нормальный - плюс 7,1%", - сказал Фурсин. Он отметил, что в экономике города доля бизнеса выросла до 26%, то есть до четверти экономики города обеспечивает малое предпринимательство. "В абсолюте приросли еще на 160 миллиардов рублей при условиях санкций, это очень хорошие показатели", - заключил Фурсин.
https://ria.ru/20230630/biznes-1881348092.html
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москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), экономика
Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Экономика
В Москве ежемесячно создается 11 тысяч субъектов МСП, сообщили в мэрии

Глава департамента Фурсин: в Москве каждый месяц создается около 11 тысяч субъектов МСП

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрогулочный катер в акватории Москвы-реки неподалеку от Московского кремля
Прогулочный катер в акватории Москвы-реки неподалеку от Московского кремля - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Прогулочный катер в акватории Москвы-реки неподалеку от Московского кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждый месяц 2023 года в Москве в среднем создается около 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
«
"Сейчас прошло время, произошла определенная настройка бизнес-процессов, некоторые даже переориентировались на новые продукты. Статистика показывает, что климат предполагает в Москве создание новых бизнесов, у нас не упало количество новых предпринимателей, в столице в среднем что до пандемии, что до санкций ежемесячно появлялось около 10-11 тысяч предпринимателей. И каждый месяц 2023 года в среднем создается около 11 тысяч субъектов МСП. Прирост по результатам 2022 года был нормальный - плюс 7,1%", - сказал Фурсин.
Он отметил, что в экономике города доля бизнеса выросла до 26%, то есть до четверти экономики города обеспечивает малое предпринимательство.
"В абсолюте приросли еще на 160 миллиардов рублей при условиях санкций, это очень хорошие показатели", - заключил Фурсин.
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