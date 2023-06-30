https://ria.ru/20230630/moshenniki-1881355664.html
Каждый третий россиянин получал звонки от мошенников в мессенджерах
Каждый третий россиянин получал звонки от мошенников в мессенджерах - РИА Новости, 30.06.2023
Каждый третий россиянин получал звонки от мошенников в мессенджерах
Телефонные мошенники используют сотовую связь более чем в 80% случаях, однако каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах, такие данные РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:47
2023-06-30T08:47
2023-06-30T08:47
общество
мтс
мегафон
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники используют сотовую связь более чем в 80% случаях, однако каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах, такие данные приводятся в исследовании TelecomDaily, которое есть в распоряжении РИА Новости. "С телефонными мошенниками не знакомы всего 6% опрошенных абонентов. Годом ранее этот показатель был еще ниже - 2%. Чаще всего это именно звонки на сотовый - о них рассказали 86% респондентов. На звонки через мессенджеры пожаловались 31%", - говорится в исследовании. При этом 43% респондентов указали на попытки мошенников установить контакт несколько раз в месяц и чаще. Отмечается, что 94% опрошенных уверены, что защиту от мошенников и спама должен брать на себя именно оператор связи, а 80% абонентов считают, что такие опции должны предоставляться бесплатно. "Половина, порядка 46% жертв телефонного мошенничества не верят в эффективность правоохранительных органов и не обращаются к ним после хищения средств. Другая половина пострадавших (54%) пытаются вернуть деньги, но удалось это лишь каждому пятому (10,6%)", - уточняется в исследовании. Аналитики выделяют шесть основных сервисов для защиты от телефонных мошенников: определитель номера, голосовой ассистент (телефонный секретарь), виртуальный номер с переадресацией вызовов на основной, блокировка интернет-рекламы, онлайн-защита в ходе звонка и черный список от оператора. Больше всего таких сервисов зарегистрировано в сетях "Тинькофф Мобайл", "Мегафон" и МТС - пять из шести опций. "Мы видим, что усилия операторов стали заметнее, а пользователи чувствуют себя более защищенными. Так, они отмечают, что частота рекламных рассылок и обзвонов снизилась. Кроме того, появились новые эффективные инструменты для противодействия нежелательным контактам. Выросло доверие к экосистемным решениям", - прокомментировал результаты генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
https://ria.ru/20230630/evakuator-1881337428.html
https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879277895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мтс, мегафон
Каждый третий россиянин получал звонки от мошенников в мессенджерах
TelecomDaily: каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники используют сотовую связь более чем в 80% случаях, однако каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах, такие данные приводятся в исследовании TelecomDaily, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"С телефонными мошенниками не знакомы всего 6% опрошенных абонентов. Годом ранее этот показатель был еще ниже - 2%. Чаще всего это именно звонки на сотовый - о них рассказали 86% респондентов. На звонки через мессенджеры пожаловались 31%", - говорится в исследовании. При этом 43% респондентов указали на попытки мошенников установить контакт несколько раз в месяц и чаще.
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Отмечается, что 94% опрошенных уверены, что защиту от мошенников и спама должен брать на себя именно оператор связи, а 80% абонентов считают, что такие опции должны предоставляться бесплатно.
"Половина, порядка 46% жертв телефонного мошенничества не верят в эффективность правоохранительных органов и не обращаются к ним после хищения средств. Другая половина пострадавших (54%) пытаются вернуть деньги, но удалось это лишь каждому пятому (10,6%)", - уточняется в исследовании.
Аналитики выделяют шесть основных сервисов для защиты от телефонных мошенников: определитель номера, голосовой ассистент (телефонный секретарь), виртуальный номер с переадресацией вызовов на основной, блокировка интернет-рекламы, онлайн-защита в ходе звонка и черный список от оператора. Больше всего таких сервисов зарегистрировано в сетях "Тинькофф
Мобайл", "Мегафон
" и МТС
- пять из шести опций.
"Мы видим, что усилия операторов стали заметнее, а пользователи чувствуют себя более защищенными. Так, они отмечают, что частота рекламных рассылок и обзвонов снизилась. Кроме того, появились новые эффективные инструменты для противодействия нежелательным контактам. Выросло доверие к экосистемным решениям", - прокомментировал результаты генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков
.
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