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В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям - РИА Новости, 30.06.2023
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16:57 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/moratoriy-1881506997.html
В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям
В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям - РИА Новости, 30.06.2023
В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить продление моратория на применение ответственности за неисполнение валютного законодательства,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:57
2023-06-30T16:57
экономика
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить продление моратория на применение ответственности за неисполнение валютного законодательства, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить продление на 2024 - 2025 годы моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение требований валютного законодательства Российской Федерации, если их неисполнение обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации или российских юридических лиц со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств, или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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экономика, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Россия
В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям

Путин поручил продлить мораторий на наказание за неисполнение валютного законодательства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить продление моратория на применение ответственности за неисполнение валютного законодательства, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить продление на 2024 - 2025 годы моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение требований валютного законодательства Российской Федерации, если их неисполнение обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации или российских юридических лиц со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств, или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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ЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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