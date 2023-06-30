https://ria.ru/20230630/moratoriy-1881506997.html
В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям
В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям - РИА Новости, 30.06.2023
В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить продление моратория на применение ответственности за неисполнение валютного законодательства,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:57
2023-06-30T16:57
2023-06-30T16:57
экономика
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить продление моратория на применение ответственности за неисполнение валютного законодательства, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить продление на 2024 - 2025 годы моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение требований валютного законодательства Российской Федерации, если их неисполнение обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации или российских юридических лиц со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств, или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html
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экономика, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Россия
В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям
Путин поручил продлить мораторий на наказание за неисполнение валютного законодательства