https://ria.ru/20230630/moratoriy-1881506997.html

В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям

В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям - РИА Новости, 30.06.2023

В России продлят мораторий на ответственность по валютным нарушениям

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить продление моратория на применение ответственности за неисполнение валютного законодательства,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:57

2023-06-30T16:57

2023-06-30T16:57

экономика

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить продление моратория на применение ответственности за неисполнение валютного законодательства, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить продление на 2024 - 2025 годы моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение требований валютного законодательства Российской Федерации, если их неисполнение обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации или российских юридических лиц со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств, или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html

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экономика, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, россия