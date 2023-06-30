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Липецкого мобилизованного вернули домой ухаживать за двумя детьми - РИА Новости, 30.06.2023
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17:49 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/mobilizovannyy-1881525416.html
Липецкого мобилизованного вернули домой ухаживать за двумя детьми
Липецкого мобилизованного вернули домой ухаживать за двумя детьми - РИА Новости, 30.06.2023
Липецкого мобилизованного вернули домой ухаживать за двумя детьми
Мобилизованного из Липецкой области вернули домой для ухода за двумя детьми, мать которых ограничили в родительских правах из-за ненадлежащего исполнения... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:49
2023-06-30T17:49
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Мобилизованного из Липецкой области вернули домой для ухода за двумя детьми, мать которых ограничили в родительских правах из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, рассказал РИА Новости областной детский омбудсмен Юрий Таран. В октябре 2022 года отца семьи мобилизовали. Заботиться о детях пришлось бабушке и дедушке по линии мамы, потому что их дочь фактически не исполняла материнские обязанности. "Сегодня ночью отец двух детей вернулся домой, его демобилизовали. Такое решение было принято в индивидуальном порядке. Соответствующие структуры рассмотрели нашу ситуацию, учли, что мать детей ограничена в родительских правах, после чего, на основании подтверждающих документов, приняли решение о демобилизации их отца", — рассказал Таран. Профилактические меры, по словам омбудсмена, не дали результатов — мама не вернулась в семью и не начала "исполнять свои обязанности надлежащим образом". Поэтому Таран помог бабушке и дедушке через суд ограничить их дочь в родительских правах. По его словам, хотели вовсе лишить, но "суд принял решение об ограничении". "Естественно, ни о каком помещении детей в государственные учреждения речи быть не могло — это моя личная позиция. Поэтому, учитывая ситуацию с мамой, мы добивались демобилизации отца как единственного законного представителя. Чтобы воспитанием детей занимался их родитель", — добавил собеседник агентства. Омбудсмен объяснил, что ограничение мамы в родительских правах — это крайняя мера, на которую вынуждены были пойти. Но ни до этого решения суда, ни даже после него, мама поведение не изменила. Поэтому было решено добиться демобилизации отца. "Святое право детей жить и воспитываться в семье — соблюдено", — подытожил Таран.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820001380.html
https://ria.ru/20230329/dobrovolets-1861583330.html
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846252010.html
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безопасность, липецкая область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Липецкого мобилизованного вернули домой ухаживать за двумя детьми

Липецкого мобилизованного вернули домой из-за того, что мать его детей ограничили в правах

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Мобилизованного из Липецкой области вернули домой для ухода за двумя детьми, мать которых ограничили в родительских правах из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, рассказал РИА Новости областной детский омбудсмен Юрий Таран.
В октябре 2022 года отца семьи мобилизовали. Заботиться о детях пришлось бабушке и дедушке по линии мамы, потому что их дочь фактически не исполняла материнские обязанности.
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"Сегодня ночью отец двух детей вернулся домой, его демобилизовали. Такое решение было принято в индивидуальном порядке. Соответствующие структуры рассмотрели нашу ситуацию, учли, что мать детей ограничена в родительских правах, после чего, на основании подтверждающих документов, приняли решение о демобилизации их отца", — рассказал Таран.
Профилактические меры, по словам омбудсмена, не дали результатов — мама не вернулась в семью и не начала "исполнять свои обязанности надлежащим образом". Поэтому Таран помог бабушке и дедушке через суд ограничить их дочь в родительских правах. По его словам, хотели вовсе лишить, но "суд принял решение об ограничении".
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"Естественно, ни о каком помещении детей в государственные учреждения речи быть не могло — это моя личная позиция. Поэтому, учитывая ситуацию с мамой, мы добивались демобилизации отца как единственного законного представителя. Чтобы воспитанием детей занимался их родитель", — добавил собеседник агентства.
Омбудсмен объяснил, что ограничение мамы в родительских правах — это крайняя мера, на которую вынуждены были пойти. Но ни до этого решения суда, ни даже после него, мама поведение не изменила. Поэтому было решено добиться демобилизации отца.
"Святое право детей жить и воспитываться в семье — соблюдено", — подытожил Таран.
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