https://ria.ru/20230630/mitsotakis-1881516946.html

Мицотакис надеется найти пути сближения Афин и Анкары

Мицотакис надеется найти пути сближения Афин и Анкары - РИА Новости, 30.06.2023

Мицотакис надеется найти пути сближения Афин и Анкары

Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите в Вильнюсе даст возможность пересмотреть содержание греко-турецких отношений и наметить пути... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:28

2023-06-30T17:28

2023-06-30T17:28

в мире

турция

греция

реджеп тайип эрдоган

кириакос мицотакис

европейский совет

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АФИНЫ, 30 июн - РИА Новости. Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите в Вильнюсе даст возможность пересмотреть содержание греко-турецких отношений и наметить пути сближения, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после завершения работы Европейского совета в Брюсселе, ее транслировал телеканал ERT. "Это будет первая встреча, которую я проведу с президентом Эрдоганом после переизбрания нас обоих. Следовательно, мы находимся в начале наших сроков правления с сильным, свежим, народным мандатом. И это - возможность пересмотреть контекст греко-турецких отношений. Наметить путь сближения, но без отхода Греции от своих красных линий, о чем я много раз публично говорил", - сказал Мицотакис, отвечая на вопрос, следует ли ожидать какого-либо ощутимого результата или пути к достижению большего взаимопонимания. По словам Мицотакиса, в выводах Европейского совета был пункт об отношениях между Европейским Союзом и Турцией, который поддержала Греция и который выражает надежду на то, что рамки европейско-турецких отношений будут перестроены на новой основе. "Был также параграф по кипрскому вопросу с призывом к Европейскому союзу поддержать усилия ООН по окончательному решению кипрского вопроса. Очевидно, мы также горячо поддержали эту позицию. Кроме того, мы обсуждали это с президентом (Кипра Никосом - ред.) Христодулидисом во время подготовки к Европейскому совету", - сказал Мицотакис. Премьер Греции отметил улучшение отношений с Турцией. "В последние месяцы ВВС Турции проявляли крайне ограниченную активность в воздухе с точки зрения нарушения воздушного пространства нашей страны, и сейчас лучше идет сотрудничество с турецкими властями для достижения нашей цели, состоящей в том, чтобы не допустить отхода лодок от турецких берегов. Я много раз говорил, что Турция должна быть нашим союзником в решении проблемы беженцев" - сказал Мицотакис. По его словам, Евросоюз выделил на поддержку Турции "многие миллиарды" и может выделить еще больше в будущем. "Таким образом, я считаю, что есть возможности для более широкого сотрудничества, и, помимо контактов, которые у меня будут с президентом Эрдоганом, я полагаю, что будут также контакты на уровне министров. Не только на уровне министров иностранных дел и обороны, которые будут сопровождать меня в Вильнюс, но и на уровне соответствующих министерств, отвечающих за решение проблем беженцев", - сказал премьер. Он добавил, что подобные контакты были и в прошлом, но в последнее время стали более интенсивными. "На встрече в Вильнюсе остается проверить, действительно ли Турция хочет, чтобы мы перевернули страницу в греко-турецких отношениях. Мы узнаем это после того, как завершится эта встреча", - сказал премьер. Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Президент Турции Эрдоган в мае 2022 года отказался общаться с греческим премьером Мицотакисом, обвинив его в нарушении договоренностей. Однако сразу после произошедшего в Турции 6 февраля разрушительного землетрясения Мицотакис позвонил Эрдогану и пообещал всяческую помощь в преодолении последствий землетрясения. В свою очередь, Турция выразила соболезнования после железнодорожной катастрофы в Греции. Это позволило создать новый климат в отношениях двух стран.

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https://ria.ru/20230630/video-1881490543.html

https://ria.ru/20230609/gretsiya-1877155152.html

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, греция, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, европейский совет, оон, нато