https://ria.ru/20230630/ministr-1881444368.html
В Финляндии симпатизировавший нацизму министр ушел в отставку
В Финляндии симпатизировавший нацизму министр ушел в отставку - РИА Новости, 30.06.2023
В Финляндии симпатизировавший нацизму министр ушел в отставку
Назначенный 20 июня министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила, замеченный ранее в симпатиях к нацизму, ушел в отставку, сообщили в партии... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:51
2023-06-30T13:51
2023-06-30T13:51
в мире
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 30 июн - РИА Новости. Назначенный 20 июня министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила, замеченный ранее в симпатиях к нацизму, ушел в отставку, сообщили в партии "Истинные финны". "Министр экономики Вильгельм Юннила покидает свой пост", - отметил представитель "Истинных финнов" Матти Путконен. Сам Юннила сообщил в пресс-релизе, что не видит возможности продолжать работу. "Несмотря на доверие партии и моей парламентской группы, я вижу дело следующим образом: основываясь на преемственности правительства и репутации Финляндии, я вижу, что не могу удовлетворительно продолжать работу в качестве министра", - написал Юннила. Юннила был назначен министром 20 июня, после чего финские СМИ опубликовали несколько материалов о его участии в мероприятиях ультраправых организаций, использовании им высказываний и намёков на связь с нацизмом. Сразу же после назначения Юннила принёс извинения за свои поступки. Во вторник, 27 июня, оппозиционные партии "Зеленые", "Левый альянс" и Социал-демократы выразили недоверие министру и вынесли вопрос на голосование парламента. Юннила получил вотум доверия от парламента 95 голосами, против 86 голосов.
https://ria.ru/20230623/gitler-1879975587.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия
В Финляндии симпатизировавший нацизму министр ушел в отставку
Симпатизировавший нацизму финский министр Вильгельм Юннила ушел в отставку
ХЕЛЬСИНКИ, 30 июн - РИА Новости. Назначенный 20 июня министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила, замеченный ранее в симпатиях к нацизму, ушел в отставку, сообщили в партии "Истинные финны".
"Министр экономики Вильгельм Юннила покидает свой пост", - отметил представитель "Истинных финнов" Матти Путконен.
Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев
Сам Юннила сообщил в пресс-релизе, что не видит возможности продолжать работу.
"Несмотря на доверие партии и моей парламентской группы, я вижу дело следующим образом: основываясь на преемственности правительства и репутации Финляндии, я вижу, что не могу удовлетворительно продолжать работу в качестве министра", - написал Юннила.
Юннила был назначен министром 20 июня, после чего финские СМИ опубликовали несколько материалов о его участии в мероприятиях ультраправых организаций, использовании им высказываний и намёков на связь с нацизмом. Сразу же после назначения Юннила принёс извинения за свои поступки. Во вторник, 27 июня, оппозиционные партии "Зеленые", "Левый альянс" и Социал-демократы выразили недоверие министру и вынесли вопрос на голосование парламента. Юннила получил вотум доверия от парламента 95 голосами, против 86 голосов.
Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма