https://ria.ru/20230630/ministr-1881444368.html

В Финляндии симпатизировавший нацизму министр ушел в отставку

В Финляндии симпатизировавший нацизму министр ушел в отставку - РИА Новости, 30.06.2023

В Финляндии симпатизировавший нацизму министр ушел в отставку

Назначенный 20 июня министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила, замеченный ранее в симпатиях к нацизму, ушел в отставку, сообщили в партии... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:51

2023-06-30T13:51

2023-06-30T13:51

в мире

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 июн - РИА Новости. Назначенный 20 июня министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила, замеченный ранее в симпатиях к нацизму, ушел в отставку, сообщили в партии "Истинные финны". "Министр экономики Вильгельм Юннила покидает свой пост", - отметил представитель "Истинных финнов" Матти Путконен. Сам Юннила сообщил в пресс-релизе, что не видит возможности продолжать работу. "Несмотря на доверие партии и моей парламентской группы, я вижу дело следующим образом: основываясь на преемственности правительства и репутации Финляндии, я вижу, что не могу удовлетворительно продолжать работу в качестве министра", - написал Юннила. Юннила был назначен министром 20 июня, после чего финские СМИ опубликовали несколько материалов о его участии в мероприятиях ультраправых организаций, использовании им высказываний и намёков на связь с нацизмом. Сразу же после назначения Юннила принёс извинения за свои поступки. Во вторник, 27 июня, оппозиционные партии "Зеленые", "Левый альянс" и Социал-демократы выразили недоверие министру и вынесли вопрос на голосование парламента. Юннила получил вотум доверия от парламента 95 голосами, против 86 голосов.

https://ria.ru/20230623/gitler-1879975587.html

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в мире, финляндия