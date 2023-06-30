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Залужный заявил, что круглосуточно на связи с американским генералом Милли - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/milli-1881442791.html
Залужный заявил, что круглосуточно на связи с американским генералом Милли
Залужный заявил, что круглосуточно на связи с американским генералом Милли - РИА Новости, 30.06.2023
Залужный заявил, что круглосуточно на связи с американским генералом Милли
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что находится в постоянном контакте с председателем... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:41
2023-06-30T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
валерий залужный
марк милли
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что находится в постоянном контакте с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. "У нас есть соглашение: мы находимся на связи 24 часа семь дней в неделю. Иногда я могу позвонить и сообщить: "Если я не получу 100 тысяч снарядов за неделю, погибнет тысяча человек. Почувствуйте себя в моей шкуре", - рассказал Залужный. Он добавил, что часто делится с Милли своими опасениями касательно ситуации на фронте. Украинский главком добавил, что начать контрнаступление без воздушной поддержки сложно, а Милли хоть и "полностью разделяет" эти опасения, но "окончательное решение о поставке самолетов не за ним".
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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в мире, сша, валерий залужный, марк милли, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Валерий Залужный, Марк Милли, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный заявил, что круглосуточно на связи с американским генералом Милли

Залужный утверждает, что круглосуточно на связи с главой Комитета начштабов США Милли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что находится в постоянном контакте с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"У нас есть соглашение: мы находимся на связи 24 часа семь дней в неделю. Иногда я могу позвонить и сообщить: "Если я не получу 100 тысяч снарядов за неделю, погибнет тысяча человек. Почувствуйте себя в моей шкуре", - рассказал Залужный. Он добавил, что часто делится с Милли своими опасениями касательно ситуации на фронте.
Украинский главком добавил, что начать контрнаступление без воздушной поддержки сложно, а Милли хоть и "полностью разделяет" эти опасения, но "окончательное решение о поставке самолетов не за ним".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВалерий ЗалужныйМарк МиллиУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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