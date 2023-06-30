https://ria.ru/20230630/milli-1881442791.html

Залужный заявил, что круглосуточно на связи с американским генералом Милли

Залужный заявил, что круглосуточно на связи с американским генералом Милли - РИА Новости, 30.06.2023

Залужный заявил, что круглосуточно на связи с американским генералом Милли

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что находится в постоянном контакте с председателем... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:41

2023-06-30T13:41

2023-06-30T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

сша

валерий залужный

марк милли

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что находится в постоянном контакте с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. "У нас есть соглашение: мы находимся на связи 24 часа семь дней в неделю. Иногда я могу позвонить и сообщить: "Если я не получу 100 тысяч снарядов за неделю, погибнет тысяча человек. Почувствуйте себя в моей шкуре", - рассказал Залужный. Он добавил, что часто делится с Милли своими опасениями касательно ситуации на фронте. Украинский главком добавил, что начать контрнаступление без воздушной поддержки сложно, а Милли хоть и "полностью разделяет" эти опасения, но "окончательное решение о поставке самолетов не за ним".

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

сша

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Кирилл Волков

в мире, сша, валерий залужный, марк милли, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр