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Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
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18:02 30.06.2023 (обновлено: 18:05 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/meropriyatiya-1881529239.html
Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков
Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков
Кабмин Франции принял решение отменить все масштабные мероприятия на фоне беспорядков в стране, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:02
2023-06-30T18:05
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
франция
в мире
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кабмин Франции принял решение отменить все масштабные мероприятия на фоне беспорядков в стране, сообщает телеканал BFMTV."(Правительство решило) отменить масштабные мероприятия", - приводит телеканал заявление кабмина.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, франция, в мире, происшествия
Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Франция, В мире, Происшествия
Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков

BFMTV: правительство Франции отменило все масштабные мероприятия из-за беспорядков

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кабмин Франции принял решение отменить все масштабные мероприятия на фоне беспорядков в стране, сообщает телеканал BFMTV.
«
"(Правительство решило) отменить масштабные мероприятия", - приводит телеканал заявление кабмина.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Беспорядки во Франции
Вчера, 10:45
 
Беспорядки во Франции после убийства подростка в НантереФранцияВ миреПроисшествия
 
 
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