https://ria.ru/20230630/meropriyatiya-1881529239.html

Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков

Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков

Кабмин Франции принял решение отменить все масштабные мероприятия на фоне беспорядков в стране, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:02

2023-06-30T18:02

2023-06-30T18:05

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

франция

в мире

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кабмин Франции принял решение отменить все масштабные мероприятия на фоне беспорядков в стране, сообщает телеканал BFMTV."(Правительство решило) отменить масштабные мероприятия", - приводит телеканал заявление кабмина.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html

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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, франция, в мире, происшествия