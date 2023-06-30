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Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков
Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков
Кабмин Франции принял решение отменить все масштабные мероприятия на фоне беспорядков в стране, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:02
2023-06-30T18:02
2023-06-30T18:05
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
франция
в мире
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кабмин Франции принял решение отменить все масштабные мероприятия на фоне беспорядков в стране, сообщает телеканал BFMTV."(Правительство решило) отменить масштабные мероприятия", - приводит телеканал заявление кабмина.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html
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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, франция, в мире, происшествия
Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Франция, В мире, Происшествия
Во Франции отменили все масштабные мероприятия из-за беспорядков
BFMTV: правительство Франции отменило все масштабные мероприятия из-за беспорядков