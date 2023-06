https://ria.ru/20230630/mel-1881187263.html

Лауреата "Грэмми" арестовали по обвинению в домашнем насилии

Лауреата "Грэмми" арестовали по обвинению в домашнем насилии - РИА Новости, 30.06.2023

Лауреата "Грэмми" арестовали по обвинению в домашнем насилии

В Лос-Анджелесе арестовали лауреата "Грэмми", рэпера Мелле Мела (Мелвин Гловер) по обвинению в домашнем насилии, сообщает The Guardian. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T04:27

2023-06-30T04:27

2023-06-30T04:27

шоубиз

сша

лос-анджелес

знаменитости

рэп

музыка

домашнее насилие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881189195_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_158c234b805e3d2d9d4c7e6ec28bb366.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В Лос-Анджелесе арестовали лауреата "Грэмми", рэпера Мелле Мела (Мелвин Гловер) по обвинению в домашнем насилии, сообщает The Guardian.Его доставили в окружную тюрьму, но затем отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Музыкант предстанет перед судом 17 июля. Знакомая артиста по имени Джори Джордон заявила, что посетила с ним вечеринку BET Awards в Лос-Анджелесе. Затем пара отправилась с гостиничный номер. По словам истицы, 62-летний Мел внезапно совершил нападение и повредил ей глаз. "Я просто сидела и расслаблялась. Следующее, что я помню, этот мужчина просто бьет четырьмя кольцами на пальце меня в глаз", – пожаловалась Джордон. Она подчеркнула, что из-за случившегося у нее были повреждены швы на лице после недавней операции. Сам исполнитель опроверг обвинения в свой адрес. Мелле Мел обрел популярность в 1970-х благодаря участию в группах Grandmaster Flash и The Furious Five. Позже он начал сольную карьеру. В 1990 году артист получил премию "Грэмми" за совместный трек с Куинси Джонсом Back on the Block в номинации "Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой".

https://ria.ru/20230628/reper-1880836921.html

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сша, лос-анджелес, знаменитости, рэп, музыка, домашнее насилие