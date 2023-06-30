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Лауреата "Грэмми" арестовали по обвинению в домашнем насилии - РИА Новости, 30.06.2023
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Шоубиз
 
04:27 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/mel-1881187263.html
Лауреата "Грэмми" арестовали по обвинению в домашнем насилии
Лауреата "Грэмми" арестовали по обвинению в домашнем насилии - РИА Новости, 30.06.2023
Лауреата "Грэмми" арестовали по обвинению в домашнем насилии
В Лос-Анджелесе арестовали лауреата "Грэмми", рэпера Мелле Мела (Мелвин Гловер) по обвинению в домашнем насилии, сообщает The Guardian. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T04:27
2023-06-30T04:27
шоубиз
сша
лос-анджелес
знаменитости
рэп
музыка
домашнее насилие
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В Лос-Анджелесе арестовали лауреата "Грэмми", рэпера Мелле Мела (Мелвин Гловер) по обвинению в домашнем насилии, сообщает The Guardian.Его доставили в окружную тюрьму, но затем отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Музыкант предстанет перед судом 17 июля. Знакомая артиста по имени Джори Джордон заявила, что посетила с ним вечеринку BET Awards в Лос-Анджелесе. Затем пара отправилась с гостиничный номер. По словам истицы, 62-летний Мел внезапно совершил нападение и повредил ей глаз. "Я просто сидела и расслаблялась. Следующее, что я помню, этот мужчина просто бьет четырьмя кольцами на пальце меня в глаз", – пожаловалась Джордон. Она подчеркнула, что из-за случившегося у нее были повреждены швы на лице после недавней операции. Сам исполнитель опроверг обвинения в свой адрес. Мелле Мел обрел популярность в 1970-х благодаря участию в группах Grandmaster Flash и The Furious Five. Позже он начал сольную карьеру. В 1990 году артист получил премию "Грэмми" за совместный трек с Куинси Джонсом Back on the Block в номинации "Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой".
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сша, лос-анджелес, знаменитости, рэп, музыка, домашнее насилие
Шоубиз, США, Лос-Анджелес, Знаменитости, рэп, Музыка, домашнее насилие
Лауреата "Грэмми" арестовали по обвинению в домашнем насилии

В Лос-Анджелесе арестовали лауреата "Грэмми" Мелле Мела за то, что он избил свою знакомую

© AP Photo / Matt SaylesРэпер Мелле Мел
Рэпер Мелле Мел - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В Лос-Анджелесе арестовали лауреата "Грэмми", рэпера Мелле Мела (Мелвин Гловер) по обвинению в домашнем насилии, сообщает The Guardian.
Его доставили в окружную тюрьму, но затем отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Музыкант предстанет перед судом 17 июля.
Знакомая артиста по имени Джори Джордон заявила, что посетила с ним вечеринку BET Awards в Лос-Анджелесе. Затем пара отправилась с гостиничный номер. По словам истицы, 62-летний Мел внезапно совершил нападение и повредил ей глаз.
«
"Я просто сидела и расслаблялась. Следующее, что я помню, этот мужчина просто бьет четырьмя кольцами на пальце меня в глаз", – пожаловалась Джордон.
Она подчеркнула, что из-за случившегося у нее были повреждены швы на лице после недавней операции.
Сам исполнитель опроверг обвинения в свой адрес.
Мелле Мел обрел популярность в 1970-х благодаря участию в группах Grandmaster Flash и The Furious Five. Позже он начал сольную карьеру.
В 1990 году артист получил премию "Грэмми" за совместный трек с Куинси Джонсом Back on the Block в номинации "Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой".
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ШоубизСШАЛос-АнджелесЗнаменитостирэпМузыкадомашнее насилие
 
 
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