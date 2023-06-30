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Хабаровский край возобновил экспорт меда в Китай - РИА Новости, 30.06.2023
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06:28 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/med-1881348211.html
Хабаровский край возобновил экспорт меда в Китай
Хабаровский край возобновил экспорт меда в Китай - РИА Новости, 30.06.2023
Хабаровский край возобновил экспорт меда в Китай
Впервые после пандемии коронавируса партия меда отправилась на экспорт в Китай из Хабаровского края, сообщает Россельхознадзор региона. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:28
2023-06-30T06:28
китай
хабаровский край
экономика
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Впервые после пандемии коронавируса партия меда отправилась на экспорт в Китай из Хабаровского края, сообщает Россельхознадзор региона. "В Хабаровске проконтролировано более 3 тонн подконтрольной госветнадзору продукции пчеловодства - меда, предназначенного для экспорта в Китай... С момента ограничений по COVID-19 экспорт продукции пчеловодства не регистрировался", - говорится в сообщении. Отмечается, что мед выработан единственным предприятием-производителем в Хабаровском крае, аттестованным на экспорт в третьи страны. По данным управления, всего с начала года экспортировано более 5647,8 тонны продукции животноводства. Основными направлениями для экспорта традиционно являются Китай, Япония и Корея.
https://ria.ru/20230518/eksport-1872617720.html
китай
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китай, хабаровский край, экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), хабаровск
Китай, Хабаровский край, Экономика, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Хабаровск
Хабаровский край возобновил экспорт меда в Китай

Россельхознадзор Хабаровского края сообщил о возобновлении экспорт меда в КНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМед с пасеки
Мед с пасеки - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мед с пасеки. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Впервые после пандемии коронавируса партия меда отправилась на экспорт в Китай из Хабаровского края, сообщает Россельхознадзор региона.
«
"В Хабаровске проконтролировано более 3 тонн подконтрольной госветнадзору продукции пчеловодства - меда, предназначенного для экспорта в Китай... С момента ограничений по COVID-19 экспорт продукции пчеловодства не регистрировался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мед выработан единственным предприятием-производителем в Хабаровском крае, аттестованным на экспорт в третьи страны.
По данным управления, всего с начала года экспортировано более 5647,8 тонны продукции животноводства. Основными направлениями для экспорта традиционно являются Китай, Япония и Корея.
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КитайХабаровский крайЭкономикаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Хабаровск
 
 
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