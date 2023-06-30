Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали
Лавров подтвердил малийскому коллеге неизменность курса в повышении боеспособности ВС Мали
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом подтвердил неизменность курса на оказание поддержки в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих этой африканской страны, говорится в сообщении МИД РФ.
"Лавров подтвердил неизменность курса на оказание необходимой поддержки Бамако на двусторонней основе, в том числе в преодолении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - заявили в МИД.
В МИД РФ отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-малийских отношений, включая укрепление взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях.
"Стороны договорились продолжить конструктивное сотрудничество на площадке ООН в решении проблем глобальной и африканской повестки дня", - добавили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что министры также рассмотрели "некоторые вопросы подготовки ко второму саммиту Россия - Африка".