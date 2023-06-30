Рейтинг@Mail.ru
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 30.06.2023 (обновлено: 17:54 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/mali-1881525175.html
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:48
2023-06-30T17:54
в мире
мали
сергей лавров
бамако
абдулай диоп
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850382797_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_631330c6e1f92fa9d334b8ad1ff7d295.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом подтвердил неизменность курса на оказание поддержки в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих этой африканской страны, говорится в сообщении МИД РФ."Лавров подтвердил неизменность курса на оказание необходимой поддержки Бамако на двусторонней основе, в том числе в преодолении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - заявили в МИД.В МИД РФ отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-малийских отношений, включая укрепление взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях."Стороны договорились продолжить конструктивное сотрудничество на площадке ООН в решении проблем глобальной и африканской повестки дня", - добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что министры также рассмотрели "некоторые вопросы подготовки ко второму саммиту Россия - Африка".
https://ria.ru/20230614/mali-1878041285.html
мали
бамако
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850382797_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c20b8b2ed861d071426d248f5dc72a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, сергей лавров, бамако, абдулай диоп, оон, россия
В мире, Мали, Сергей Лавров, Бамако, Абдулай Диоп, ООН, Россия
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали

Лавров подтвердил малийскому коллеге неизменность курса в повышении боеспособности ВС Мали

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом подтвердил неизменность курса на оказание поддержки в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих этой африканской страны, говорится в сообщении МИД РФ.
"Лавров подтвердил неизменность курса на оказание необходимой поддержки Бамако на двусторонней основе, в том числе в преодолении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - заявили в МИД.
В МИД РФ отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-малийских отношений, включая укрепление взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях.
"Стороны договорились продолжить конструктивное сотрудничество на площадке ООН в решении проблем глобальной и африканской повестки дня", - добавили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что министры также рассмотрели "некоторые вопросы подготовки ко второму саммиту Россия - Африка".
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Россия и Мали договорились сотрудничать в экономике и сфере безопасности
14 июня, 14:01
 
В миреМалиСергей ЛавровБамакоАбдулай ДиопООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала