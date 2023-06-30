https://ria.ru/20230630/mali-1881525175.html

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:48

2023-06-30T17:48

2023-06-30T17:54

в мире

мали

сергей лавров

бамако

абдулай диоп

оон

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом подтвердил неизменность курса на оказание поддержки в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих этой африканской страны, говорится в сообщении МИД РФ."Лавров подтвердил неизменность курса на оказание необходимой поддержки Бамако на двусторонней основе, в том числе в преодолении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - заявили в МИД.В МИД РФ отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-малийских отношений, включая укрепление взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях."Стороны договорились продолжить конструктивное сотрудничество на площадке ООН в решении проблем глобальной и африканской повестки дня", - добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что министры также рассмотрели "некоторые вопросы подготовки ко второму саммиту Россия - Африка".

https://ria.ru/20230614/mali-1878041285.html

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бамако

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, сергей лавров, бамако, абдулай диоп, оон, россия