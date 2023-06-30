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В Москве спасли заразившегося редкими паразитами от москитов младенца - РИА Новости, 30.06.2023
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12:01 30.06.2023 (обновлено: 12:52 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/lechenie-1881407787.html
В Москве спасли заразившегося редкими паразитами от москитов младенца
В Москве спасли заразившегося редкими паразитами от москитов младенца - РИА Новости, 30.06.2023
В Москве спасли заразившегося редкими паразитами от москитов младенца
Столичные медики спасли десятимесячного ребенка, который заразился редкими паразитами от тропических москитов, сообщила пресс-служба департамента... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:01
2023-06-30T12:52
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Столичные медики спасли десятимесячного ребенка, который заразился редкими паразитами от тропических москитов, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. &quot;В Детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского с высокой температурой, слабостью и очень низким показателем гемоглобина в крови был госпитализирован десятимесячный малыш. У него синели конечности, а при осмотре было обнаружено увеличение печени и селезенки. Как оказалось, мальчик страдал редкой формой паразитарного заболевания — висцеральной формой лейшманиоза&quot;, — говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что возбудители лейшманиоза — простейшие паразиты лейшмании, которые передаются человеку исключительно инфицированными самками москитов при укусе. Сперва врачи заподозрили у ребенка заболевание крови. На консультацию пригласили гематолога и взяли пункцию костного мозга. Тогда и обнаружили паразитов. "Некоторое время назад семья вернулась из зарубежного путешествия. Выяснилось, что они с ребенком как раз таки посещали эндемичный район по лейшманиозу. Мама малыша не сразу нам об этом рассказала, потому что прошло уже более семи месяцев после поездки. Действительно, продолжительность инкубационного периода заболевания составляет до одного года", — приводит пресс-служба слова врача-педиатра инфекционного отделения № 7 Екатерины Целовальниковой. Ребенку назначили инфузионную терапию, глюкозо-солевые растворы для снятия интоксикации, противопаразитарное средство. На третий день симптомы заболевания отступили, а через неделю малыша выписали домой. Сейчас он хорошо себя чувствует, его жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230516/operatsiya-1872048407.html
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москва, здоровье - общество
Хорошие новости, Москва, Здоровье - Общество
В Москве спасли заразившегося редкими паразитами от москитов младенца

В Москве вылечили десятимесячного ребенка, заболевшего лейшманиозом после укусов москитов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Столичные медики спасли десятимесячного ребенка, который заразился редкими паразитами от тропических москитов, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
«

"В Детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского с высокой температурой, слабостью и очень низким показателем гемоглобина в крови был госпитализирован десятимесячный малыш. У него синели конечности, а при осмотре было обнаружено увеличение печени и селезенки. Как оказалось, мальчик страдал редкой формой паразитарного заболевания — висцеральной формой лейшманиоза", — говорится в релизе.

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В ведомстве пояснили, что возбудители лейшманиоза — простейшие паразиты лейшмании, которые передаются человеку исключительно инфицированными самками москитов при укусе.
Сперва врачи заподозрили у ребенка заболевание крови. На консультацию пригласили гематолога и взяли пункцию костного мозга. Тогда и обнаружили паразитов.
"Некоторое время назад семья вернулась из зарубежного путешествия. Выяснилось, что они с ребенком как раз таки посещали эндемичный район по лейшманиозу. Мама малыша не сразу нам об этом рассказала, потому что прошло уже более семи месяцев после поездки. Действительно, продолжительность инкубационного периода заболевания составляет до одного года", — приводит пресс-служба слова врача-педиатра инфекционного отделения № 7 Екатерины Целовальниковой.
Ребенку назначили инфузионную терапию, глюкозо-солевые растворы для снятия интоксикации, противопаразитарное средство. На третий день симптомы заболевания отступили, а через неделю малыша выписали домой. Сейчас он хорошо себя чувствует, его жизни ничего не угрожает.
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