https://ria.ru/20230630/lastochka-1881351243.html

Уральский завод построил первую полностью российскую "Ласточку"

Уральский завод построил первую полностью российскую "Ласточку" - РИА Новости, 30.06.2023

Уральский завод построил первую полностью российскую "Ласточку"

Завод "Уральские локомотивы" (входит в "Синара — Транспортные машины", СТМ) построил первый полностью российский электропоезд "Ласточка", следует из сообщения... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T07:40

2023-06-30T07:40

2023-06-30T10:34

россия

екатеринбург

уральские локомотивы

siemens

экономика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" (входит в "Синара — Транспортные машины", СТМ) построил первый полностью российский электропоезд "Ласточка", следует из сообщения первого заместителя гендиректора по технологической политике Виталия Брексона в соцсети "ВКонтакте".Брексон опубликовал фотографию новой "Ласточки" на путях для динамических испытаний. Поезд окрашен в красно-черно-серые цвета, на нем логотип РЖД и надпись "ЭС104-001". Цифры "001" означают первый поезд. "Пошла динамика... Только начало, первые шаги, все еще впереди. Каждый новый локомотив или поезд — как ребенок... его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире, постепенно шагая в него. Всем заводчанам и нашим соразработчикам спасибо и успехов на этом пути и других, многих, надеюсь, путях. А пассажирам и эксплуатантам терпения", — написал Брексон. Представитель СТМ подтвердил РИА Новости, что это настоящий аккаунт первого замгендиректора "Уральских локомотивов". Как рассказали РИА Новости в компании, полностью российскую "Ласточку" впервые покажут публике в июле на "Иннопроме" в Екатеринбурге. Там планируется продемонстрировать на стенде обновленную маску и общий концепт нового состава. Поезд разработан группой СТМ. РИА Новости уже публиковало планируемые изображения его внешнего и внутреннего вида. Визуально состав кажется менее широким по сравнению с предшественником, имеет более вытянутый нос, узкие, расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Сиденья обиты тканью с декоративными кубиками. Над ними есть полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло. В СТМ отмечали, что новые электрички станут более комфортными, чем прежние "Ласточки", и будут отвечать "всем запросам современного человека" — там будут USB-разъемы для зарядки гаджетов, новые системы оповещения, крепления для самокатов и велосипедов, вагон-бистро. Максимальная вместимость составит 1,4 тысячи человек. Поезд сможет развивать скорость до 160 километров в час. "Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. Выпускает поезда завод "Уральские локомотивы", появившийся в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и группы СТМ. Но в мае 2022 года Siemens объявил об уходе из России. Сейчас локализация "Ласточек" составляет около 90 процентов.

https://ria.ru/20230608/gagra-1877006404.html

https://ria.ru/20230602/poezd-1875770531.html

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россия, екатеринбург, уральские локомотивы, siemens, экономика