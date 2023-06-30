https://ria.ru/20230630/lager-1881364231.html
В Кузбассе приостановили работу лагеря, где отравились дети
В Кузбассе приостановили работу лагеря, где отравились дети - РИА Новости, 30.06.2023
В Кузбассе приостановили работу лагеря, где отравились дети
Работа детского оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области, откуда из-за ухудшения самочувствия были госпитализированы дети,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:49
2023-06-30T09:49
2023-06-30T09:52
происшествия
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Работа детского оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области, откуда из-за ухудшения самочувствия были госпитализированы дети, приостановлена, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской железной дороги."В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области... В настоящее время проводится обследование персонала и детей. Принимается исчерпывающий комплекс мер по возобновлению работы лагеря в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.По данным ЗСЖД, 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в больницу с подозрением на инфекционное заболевание. Большая часть из госпитализированных детей уже выписаны из медучреждения, уточнил представитель дороги."Западно-Сибирская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья госпитализированных детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося", - добавил он.В ЗСЖД также отметили, что подготовка лагеря к открытию заезда детей выполнялась в строгом соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности и мер недопущения травматизма. Так, на территории лагеря была проведена санитарная обработка, а весь персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучения и инструктажи. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.
https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html
https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881051252.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кузбассе приостановили работу лагеря, где отравились дети
Работу лагеря "Магистраль" в Кузбассе, откуда госпитализировали детей, приостановили
НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Работа детского оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области, откуда из-за ухудшения самочувствия были госпитализированы дети, приостановлена, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской железной дороги.
"В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области... В настоящее время проводится обследование персонала и детей. Принимается исчерпывающий комплекс мер по возобновлению работы лагеря в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18
По данным ЗСЖД, 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в больницу с подозрением на инфекционное заболевание. Большая часть из госпитализированных детей уже выписаны из медучреждения, уточнил представитель дороги.
"Западно-Сибирская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья госпитализированных детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося", - добавил он.
В ЗСЖД также отметили, что подготовка лагеря к открытию заезда детей выполнялась в строгом соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности и мер недопущения травматизма. Так, на территории лагеря была проведена санитарная обработка, а весь персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучения и инструктажи. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора
о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.
Руководство лагеря в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это