https://ria.ru/20230630/lager-1881364231.html

В Кузбассе приостановили работу лагеря, где отравились дети

В Кузбассе приостановили работу лагеря, где отравились дети - РИА Новости, 30.06.2023

В Кузбассе приостановили работу лагеря, где отравились дети

Работа детского оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области, откуда из-за ухудшения самочувствия были госпитализированы дети,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:49

2023-06-30T09:49

2023-06-30T09:52

происшествия

кемеровская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Работа детского оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области, откуда из-за ухудшения самочувствия были госпитализированы дети, приостановлена, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской железной дороги."В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области... В настоящее время проводится обследование персонала и детей. Принимается исчерпывающий комплекс мер по возобновлению работы лагеря в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.По данным ЗСЖД, 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в больницу с подозрением на инфекционное заболевание. Большая часть из госпитализированных детей уже выписаны из медучреждения, уточнил представитель дороги."Западно-Сибирская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья госпитализированных детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося", - добавил он.В ЗСЖД также отметили, что подготовка лагеря к открытию заезда детей выполнялась в строгом соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности и мер недопущения травматизма. Так, на территории лагеря была проведена санитарная обработка, а весь персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучения и инструктажи. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.

https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html

https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881051252.html

кемеровская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)