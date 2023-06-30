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МИД Японии назвал приоритетным возобновление обменов с южными Курилами - РИА Новости, 30.06.2023
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07:53 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/kurily-1881351932.html
МИД Японии назвал приоритетным возобновление обменов с южными Курилами
МИД Японии назвал приоритетным возобновление обменов с южными Курилами - РИА Новости, 30.06.2023
МИД Японии назвал приоритетным возобновление обменов с южными Курилами
Возобновление обменов с "четырьмя северными островами", как в Японии называют российские Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, начиная с посещения могил японцев... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:53
2023-06-30T07:53
япония
россия
москва
есимаса хаяси
в мире
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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Возобновление обменов с "четырьмя северными островами", как в Японии называют российские Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, начиная с посещения могил японцев на этих островах, является одним из приоритетных направлений отношений с Россией, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. "Мы не получали от российской стороны положительной реакции по вопросу посещения могил (на островах). Для правительства Японии возобновление обменов с четырьмя островами, начиная с посещения могил, является одним из наиболее приоритетных (направлений) в дальнейших отношениях Японии и России. Мы продолжим переговоры с российской стороной о возобновлении обменов, особое внимание уделяя в особенности вопросу посещения могил на четырех островах", - сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений. При этом в сентябре прошлого года МИД РФ сообщил, что мера по прекращению действия российского соглашения с Японией об облегченном посещении Курил не затрагивает реализацию советско-японской договоренности 1986 года о взаимном безвизовом посещении могил. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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япония, россия, москва, есимаса хаяси, в мире
Япония, Россия, Москва, Есимаса Хаяси, В мире
МИД Японии назвал приоритетным возобновление обменов с южными Курилами

МИД Японии: возобновление обменов с Курилами является приоритетом в отношениях с Москвой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Возобновление обменов с "четырьмя северными островами", как в Японии называют российские Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, начиная с посещения могил японцев на этих островах, является одним из приоритетных направлений отношений с Россией, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
«
"Мы не получали от российской стороны положительной реакции по вопросу посещения могил (на островах). Для правительства Японии возобновление обменов с четырьмя островами, начиная с посещения могил, является одним из наиболее приоритетных (направлений) в дальнейших отношениях Японии и России. Мы продолжим переговоры с российской стороной о возобновлении обменов, особое внимание уделяя в особенности вопросу посещения могил на четырех островах", - сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио.
МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.
При этом в сентябре прошлого года МИД РФ сообщил, что мера по прекращению действия российского соглашения с Японией об облегченном посещении Курил не затрагивает реализацию советско-японской договоренности 1986 года о взаимном безвизовом посещении могил.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Остров Шикотан на Курилах - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Карасин отверг возможность переговоров с Японией после заявлений о Курилах
8 февраля, 13:14
 
ЯпонияРоссияМоскваЕсимаса ХаясиВ мире
 
 
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