https://ria.ru/20230630/kurery-1881343523.html

Опрос показал, сколько хотят зарабатывать российские курьеры

Опрос показал, сколько хотят зарабатывать российские курьеры - РИА Новости, 30.06.2023

Опрос показал, сколько хотят зарабатывать российские курьеры

Около четверти курьеров из больших городов России считают справедливой зарплату больше 120 тысяч рублей в месяц, хотя фактически доставщиков с таким высоким... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T04:05

2023-06-30T04:05

2023-06-30T04:05

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Около четверти курьеров из больших городов России считают справедливой зарплату больше 120 тысяч рублей в месяц, хотя фактически доставщиков с таким высоким доходом меньше всего на рынке, говорится в исследовании аналитиков платформы для автоматизации сотрудничества с внештатными специалистами "Консоль.Про" (участник "Сколково"), которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Почти треть (29%) курьеров назвали справедливым размер заработной платы для доставщика в крупных российских городах в диапазоне от 90 000 до 120 000 рублей. Еще четверть (26% - ред.) курьеров убеждены, что их труд должен приносить свыше 120 тысяч рублей ежемесячно", - выяснили аналитики, проанализировав результаты исследования, прошедшего в июне 2023 года, в ходе которого опросили 1144 курьеров, работающих в городах России с населением более 1 миллиона человек. Зарплату от 60 до 90 тысяч рублей считают справедливой еще четверть (26%) доставщиков, от 30 до 60 тысяч рублей - 11%, а до 30 тысяч - только 8%. При этом фактический доход большинства (26%) курьеров в больших городах составляет от 60 до 90 тысяч рублей в месяц. Зарплату в 90-120 тысяч рублей получают 22% курьеров, 30-60 тысяч рублей - 19%, а до 30 тысяч рублей - 17%. Меньше всего доставщиков (16%) с зарплатой свыше 120 тысяч рублей, отметили аналитики. Они добавили, что курьеры ответственно относятся к выбору компании, на которую работают: каждый второй (52%) предпочитает сотрудничать с популярными брендами доставки или ритейлерами, а почти каждому шестому (17%) важно не ассоциироваться с недобросовестной компанией. Подавляющее большинство (77%) респондентов носят или носили раньше брендированную форму компании. Как выяснилось, у курьеров это вызывает чувство ответственности. Так, по мнению 35% доставщиков, ношение корпоративной формы требует соблюдения жестких правил. Кроме того, в фирменной одежде курьеры ощущают себя представителями компании (18%), чувствуют повышенную требовательность заказчиков (18%) и более внимательно соблюдают ПДД (10%). Доставщики хотели бы, чтобы им доплачивали за ношение бренда и символики компании-партнера: каждому второму (48%) хватило бы премии в размере 20% от месячного дохода, а каждого пятого (21%) устроили бы бонусы и льготы от компании.

https://ria.ru/20230629/meditsina-1881056588.html

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