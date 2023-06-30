https://ria.ru/20230630/kuban-1881495311.html

Инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти

Инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти - РИА Новости, 30.06.2023

Инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти

Инвестиционный вклад в экономику Краснодарского края стал рекордным для региона и достиг порядка 2,6 триллиона рублей, а объем заключенных соглашений на... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:16

2023-06-30T16:16

2023-06-30T16:16

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

россия

вениамин кондратьев

агентство стратегических инициатив (аси)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Инвестиционный вклад в экономику Краснодарского края стал рекордным для региона и достиг порядка 2,6 триллиона рублей, а объем заключенных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в промышленной сфере Кубани увеличился в 12 раз по результатам этого года, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Краснодарский край поднялся на три строчки вверх по сравнению с прошлым годом и занял пятое место, свидетельствуют данные Агентства стратегических инициатив (АСИ), представленные на ПМЭФ-2023. "Почетное место региона в рейтинге - результат улучшения делового климата. Благодарен АСИ, правительству страны за поддержку, а нашим предпринимателям - за то, что выбираете для работы Краснодарский край. Цифры говорят сами за себя. Сегодня в регионе одновременно реализуют 483 больших инвестпроекта в разных сферах, наш инвестиционный портфель - порядка 2,6 триллиона рублей. Абсолютный рекорд для нашего региона. Это налоги, перспектива создания более 80 тысяч новых рабочих мест, развитие и показатель того, что компании видят свое будущее именно у нас", - подчеркивает Кондратьев. Рост инвестиций в промышленностьПо словам главы региона, промышленный сектор Краснодарского края в 12 раз увеличил объем заключенных соглашений на ПМЭФ по сравнению с результатами прошлого года. В результате планируется реализация пяти проектов общей стоимостью порядка 75 миллиардов рублей. В 2022 году регион заключил лишь одно подобное соглашение на 6 миллиардов рублей. В Анапе и Краснодаре планируют построить три промышленных парка, в Армавире - литейно-прессовой завод. Кроме того, в краевой столице приступят к возведению второй очереди Южного завода тяжелого станкостроения. В рамках проекта на площадке строящегося в Краснодаре промпарка "ВБ Кубань" создадут девять цехов и склад. Это позволит запустить производство полного цикла новой серии станков. Первую партию инновационной разработки выпустят уже до конца 2023 года на действующих производственных мощностях завода. На данный момент в регионе уже действуют шесть промпарков: два - в Краснодаре, по одному - в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Еще шесть индустриальных промпарков создаются в краевой столице, Армавире, Апшеронском, Динском и Крымском районах. Инвестпривлекательность курортов КубаниЗначительная часть заключенных инвестиционных соглашений связана с санаторно-курортной сферой. Кондратьев отмечает устойчивую тенденцию роста внутреннего туризма. "Каждый год наши курорты привлекают более 17 миллионов гостей. В этом ожидаем не меньше. Развитие номерного фонда позволит увеличить эти показатели. Мы набрали хороший темп в этом направлении - сегодня на курортах строят 39 отелей. Привлекать новых инвесторов в том числе позволяет действие запрета на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от побережья Черного моря", - отметил губернатор. На полях ПМЭФ подписали ряд соглашений о строительстве новых гостиниц и реконструкции уже существующих санаториев. Так, в Анапе собираются возвести курортный комплекс под международным брендом. Это четырехзвездочный отель на 1200 мест, который будет включать бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Инвестором выступит компания из Италии, что говорит о привлекательности региона для иностранного бизнеса даже в таких непростых условиях. Сегодня для гостей края открыто более 10 тысяч средств размещения, 277 из них - отели высших категорий (четыре-пять звезд). Импортозамещение в АПККраснодарский край - крупнейший в России производитель сельхозпродукции. При этом регион активно работает над созданием импортозамещающих предприятий, укрепляя экономику и увеличивая количество рабочих мест. Так, на ПМЭФ край заключил соглашение с компанией "Рустарк" о строительстве первого в России завода по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров. Он станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промпарка в Армавире. Согласно проекту, до 2027 года планируется построить производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди. Предприятие будет полного цикла - от приемки и хранения сырья до упаковки и отгрузки готового товара. В рамках первой очереди будет налажено производство лимонной кислоты. Еще один завод по изготовлению продуктов глубокой переработки зерна планируют построить в Красноармейском районе края. Помимо муки, крахмала и комбикорма предприятие будет заниматься глубокой переработкой пшеницы, а также производством глютена, нативного и модифицированных крахмалов. Кроме того, в Сочи начнут выращивать и перерабатывать черноморскую форель в промышленных масштабах. Проект обеспечит внутреннюю потребность региона и позволит выйти на всероссийский рынок. "Краснодарский край остается надежным гарантом продовольственной безопасности страны. В прошлом году собрали рекордный урожай зерновых - 15,4 миллиона тонн. Аграрии уже приступили к уборке нового урожая. Рассчитываем, что он будет достойным - не меньше, чем 2022 году. В этом году объем господдержки АПК края составляет не менее 12,6 миллиарда рублей. В том числе 5,1 миллиарда - средства краевого бюджета", - добавил Кондратьев. Кубань оказывает необходимую поддержку производителям, создает все условия для развития, подчеркнул губернатор. В регионе выстроена действенная система мер помощи малому и среднему бизнесу, крупным инвесторам. Это субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии - всего их сегодня порядка 125, уточнил Кондратьев.

https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909024.html

https://ria.ru/20230629/natsproekt-1881295612.html

https://ria.ru/20230628/samozanyatye-1880893295.html

краснодарский край

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, краснодар, россия, вениамин кондратьев, агентство стратегических инициатив (аси)