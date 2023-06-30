Рейтинг@Mail.ru
Инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
16:16 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/kuban-1881495311.html
Инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти
Инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти - РИА Новости, 30.06.2023
Инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти
Инвестиционный вклад в экономику Краснодарского края стал рекордным для региона и достиг порядка 2,6 триллиона рублей, а объем заключенных соглашений на... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:16
2023-06-30T16:16
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
россия
вениамин кондратьев
агентство стратегических инициатив (аси)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Инвестиционный вклад в экономику Краснодарского края стал рекордным для региона и достиг порядка 2,6 триллиона рублей, а объем заключенных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в промышленной сфере Кубани увеличился в 12 раз по результатам этого года, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Краснодарский край поднялся на три строчки вверх по сравнению с прошлым годом и занял пятое место, свидетельствуют данные Агентства стратегических инициатив (АСИ), представленные на ПМЭФ-2023. "Почетное место региона в рейтинге - результат улучшения делового климата. Благодарен АСИ, правительству страны за поддержку, а нашим предпринимателям - за то, что выбираете для работы Краснодарский край. Цифры говорят сами за себя. Сегодня в регионе одновременно реализуют 483 больших инвестпроекта в разных сферах, наш инвестиционный портфель - порядка 2,6 триллиона рублей. Абсолютный рекорд для нашего региона. Это налоги, перспектива создания более 80 тысяч новых рабочих мест, развитие и показатель того, что компании видят свое будущее именно у нас", - подчеркивает Кондратьев. Рост инвестиций в промышленностьПо словам главы региона, промышленный сектор Краснодарского края в 12 раз увеличил объем заключенных соглашений на ПМЭФ по сравнению с результатами прошлого года. В результате планируется реализация пяти проектов общей стоимостью порядка 75 миллиардов рублей. В 2022 году регион заключил лишь одно подобное соглашение на 6 миллиардов рублей. В Анапе и Краснодаре планируют построить три промышленных парка, в Армавире - литейно-прессовой завод. Кроме того, в краевой столице приступят к возведению второй очереди Южного завода тяжелого станкостроения. В рамках проекта на площадке строящегося в Краснодаре промпарка "ВБ Кубань" создадут девять цехов и склад. Это позволит запустить производство полного цикла новой серии станков. Первую партию инновационной разработки выпустят уже до конца 2023 года на действующих производственных мощностях завода. На данный момент в регионе уже действуют шесть промпарков: два - в Краснодаре, по одному - в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Еще шесть индустриальных промпарков создаются в краевой столице, Армавире, Апшеронском, Динском и Крымском районах. Инвестпривлекательность курортов КубаниЗначительная часть заключенных инвестиционных соглашений связана с санаторно-курортной сферой. Кондратьев отмечает устойчивую тенденцию роста внутреннего туризма. "Каждый год наши курорты привлекают более 17 миллионов гостей. В этом ожидаем не меньше. Развитие номерного фонда позволит увеличить эти показатели. Мы набрали хороший темп в этом направлении - сегодня на курортах строят 39 отелей. Привлекать новых инвесторов в том числе позволяет действие запрета на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от побережья Черного моря", - отметил губернатор. На полях ПМЭФ подписали ряд соглашений о строительстве новых гостиниц и реконструкции уже существующих санаториев. Так, в Анапе собираются возвести курортный комплекс под международным брендом. Это четырехзвездочный отель на 1200 мест, который будет включать бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Инвестором выступит компания из Италии, что говорит о привлекательности региона для иностранного бизнеса даже в таких непростых условиях. Сегодня для гостей края открыто более 10 тысяч средств размещения, 277 из них - отели высших категорий (четыре-пять звезд). Импортозамещение в АПККраснодарский край - крупнейший в России производитель сельхозпродукции. При этом регион активно работает над созданием импортозамещающих предприятий, укрепляя экономику и увеличивая количество рабочих мест. Так, на ПМЭФ край заключил соглашение с компанией "Рустарк" о строительстве первого в России завода по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров. Он станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промпарка в Армавире. Согласно проекту, до 2027 года планируется построить производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди. Предприятие будет полного цикла - от приемки и хранения сырья до упаковки и отгрузки готового товара. В рамках первой очереди будет налажено производство лимонной кислоты. Еще один завод по изготовлению продуктов глубокой переработки зерна планируют построить в Красноармейском районе края. Помимо муки, крахмала и комбикорма предприятие будет заниматься глубокой переработкой пшеницы, а также производством глютена, нативного и модифицированных крахмалов. Кроме того, в Сочи начнут выращивать и перерабатывать черноморскую форель в промышленных масштабах. Проект обеспечит внутреннюю потребность региона и позволит выйти на всероссийский рынок. "Краснодарский край остается надежным гарантом продовольственной безопасности страны. В прошлом году собрали рекордный урожай зерновых - 15,4 миллиона тонн. Аграрии уже приступили к уборке нового урожая. Рассчитываем, что он будет достойным - не меньше, чем 2022 году. В этом году объем господдержки АПК края составляет не менее 12,6 миллиарда рублей. В том числе 5,1 миллиарда - средства краевого бюджета", - добавил Кондратьев. Кубань оказывает необходимую поддержку производителям, создает все условия для развития, подчеркнул губернатор. В регионе выстроена действенная система мер помощи малому и среднему бизнесу, крупным инвесторам. Это субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии - всего их сегодня порядка 125, уточнил Кондратьев.
https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909024.html
https://ria.ru/20230629/natsproekt-1881295612.html
https://ria.ru/20230628/samozanyatye-1880893295.html
краснодарский край
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, краснодар, россия, вениамин кондратьев, агентство стратегических инициатив (аси)
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Россия, Вениамин Кондратьев, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти

Губернатор Кондратьев: инвестиционный портфель Кубани продолжает активно расти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Инвестиционный вклад в экономику Краснодарского края стал рекордным для региона и достиг порядка 2,6 триллиона рублей, а объем заключенных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в промышленной сфере Кубани увеличился в 12 раз по результатам этого года, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Краснодарский край поднялся на три строчки вверх по сравнению с прошлым годом и занял пятое место, свидетельствуют данные Агентства стратегических инициатив (АСИ), представленные на ПМЭФ-2023.
"Почетное место региона в рейтинге - результат улучшения делового климата. Благодарен АСИ, правительству страны за поддержку, а нашим предпринимателям - за то, что выбираете для работы Краснодарский край. Цифры говорят сами за себя. Сегодня в регионе одновременно реализуют 483 больших инвестпроекта в разных сферах, наш инвестиционный портфель - порядка 2,6 триллиона рублей. Абсолютный рекорд для нашего региона. Это налоги, перспектива создания более 80 тысяч новых рабочих мест, развитие и показатель того, что компании видят свое будущее именно у нас", - подчеркивает Кондратьев.
Уборка винограда в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году
28 июня, 14:40

Рост инвестиций в промышленность

По словам главы региона, промышленный сектор Краснодарского края в 12 раз увеличил объем заключенных соглашений на ПМЭФ по сравнению с результатами прошлого года. В результате планируется реализация пяти проектов общей стоимостью порядка 75 миллиардов рублей. В 2022 году регион заключил лишь одно подобное соглашение на 6 миллиардов рублей.
В Анапе и Краснодаре планируют построить три промышленных парка, в Армавире - литейно-прессовой завод. Кроме того, в краевой столице приступят к возведению второй очереди Южного завода тяжелого станкостроения. В рамках проекта на площадке строящегося в Краснодаре промпарка "ВБ Кубань" создадут девять цехов и склад. Это позволит запустить производство полного цикла новой серии станков. Первую партию инновационной разработки выпустят уже до конца 2023 года на действующих производственных мощностях завода.
На данный момент в регионе уже действуют шесть промпарков: два - в Краснодаре, по одному - в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Еще шесть индустриальных промпарков создаются в краевой столице, Армавире, Апшеронском, Динском и Крымском районах.

Инвестпривлекательность курортов Кубани

Значительная часть заключенных инвестиционных соглашений связана с санаторно-курортной сферой. Кондратьев отмечает устойчивую тенденцию роста внутреннего туризма.
"Каждый год наши курорты привлекают более 17 миллионов гостей. В этом ожидаем не меньше. Развитие номерного фонда позволит увеличить эти показатели. Мы набрали хороший темп в этом направлении - сегодня на курортах строят 39 отелей. Привлекать новых инвесторов в том числе позволяет действие запрета на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от побережья Черного моря", - отметил губернатор.
На полях ПМЭФ подписали ряд соглашений о строительстве новых гостиниц и реконструкции уже существующих санаториев. Так, в Анапе собираются возвести курортный комплекс под международным брендом. Это четырехзвездочный отель на 1200 мест, который будет включать бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Инвестором выступит компания из Италии, что говорит о привлекательности региона для иностранного бизнеса даже в таких непростых условиях.
Сегодня для гостей края открыто более 10 тысяч средств размещения, 277 из них - отели высших категорий (четыре-пять звезд).
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение"
29 июня, 19:03

Импортозамещение в АПК

Краснодарский край - крупнейший в России производитель сельхозпродукции. При этом регион активно работает над созданием импортозамещающих предприятий, укрепляя экономику и увеличивая количество рабочих мест.
Так, на ПМЭФ край заключил соглашение с компанией "Рустарк" о строительстве первого в России завода по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров. Он станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промпарка в Армавире. Согласно проекту, до 2027 года планируется построить производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди. Предприятие будет полного цикла - от приемки и хранения сырья до упаковки и отгрузки готового товара. В рамках первой очереди будет налажено производство лимонной кислоты.
Еще один завод по изготовлению продуктов глубокой переработки зерна планируют построить в Красноармейском районе края. Помимо муки, крахмала и комбикорма предприятие будет заниматься глубокой переработкой пшеницы, а также производством глютена, нативного и модифицированных крахмалов.
Кроме того, в Сочи начнут выращивать и перерабатывать черноморскую форель в промышленных масштабах. Проект обеспечит внутреннюю потребность региона и позволит выйти на всероссийский рынок.
"Краснодарский край остается надежным гарантом продовольственной безопасности страны. В прошлом году собрали рекордный урожай зерновых - 15,4 миллиона тонн. Аграрии уже приступили к уборке нового урожая. Рассчитываем, что он будет достойным - не меньше, чем 2022 году. В этом году объем господдержки АПК края составляет не менее 12,6 миллиарда рублей. В том числе 5,1 миллиарда - средства краевого бюджета", - добавил Кондратьев.
Кубань оказывает необходимую поддержку производителям, создает все условия для развития, подчеркнул губернатор. В регионе выстроена действенная система мер помощи малому и среднему бизнесу, крупным инвесторам. Это субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии - всего их сегодня порядка 125, уточнил Кондратьев.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
На Кубани число самозанятых жителей увеличилось на треть с начала 2023 года
28 июня, 13:53
 
Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарРоссияВениамин КондратьевАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала