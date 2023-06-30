https://ria.ru/20230630/kosovo-1881444615.html

Сербов на севере Косово предупредили о гуманитарной катастрофе

Сербов на севере Косово предупредили о гуманитарной катастрофе - РИА Новости, 30.06.2023

Сербов на севере Косово предупредили о гуманитарной катастрофе

Сербам на севере Косово и Метохии угрожает гуманитарная катастрофа из-за запрета косовоалбанских властей на ввоз продуктов питания и медикаментов из центральной РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:53

2023-06-30T13:53

2023-06-30T14:53

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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Сербам на севере Косово и Метохии угрожает гуманитарная катастрофа из-за запрета косовоалбанских властей на ввоз продуктов питания и медикаментов из центральной Сербии, заявил РИА Новости бывший глава муниципалитета Звечан и замдиректора больницы северной Косовска-Митровицы Драгиша Милович. Директор Клинико-больничного центра северной Косовская-Митровицы доктор Златан Элек сообщил агентству 22 июня, что запрет властей самопровозглашенной республики Косово на ввоз сербской продукции в край перекрыл поставки кислорода и медикаментов в Клинико-больничный центр северной Косовска-Митровицы, который и ранее имел проблемы со снабжением всем необходимым из-за ограничений со стороны Приштины. За неделю ситуация ухудшилась. "Не хватает лекарств, медицинских средств и материалов вплоть до бинтов. В медицинских, дошкольных, образовательных учреждениях возникают проблемы с обеспечением питания, нехватка всего и у частников. Основные продукты: молоко, мясо, хлеб, мука поставлялись на север края из центральной Сербии. Имеющиеся запасы сокращаются, если запрет на ввоз продлится, нам грозит гуманитарная катастрофа. Призываем международное сообщество повлиять на Приштину из-за ее противоправных шагов", - заявил агентству доктор Милович, бывший глава муниципалитета Звечан. Сербы на севере Косово и Метохии уже месяц продолжают мирные акции протеста перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за попытки Приштины ввести в должность албанских мэров, самоуправства спецназа косовоалбанской полиции и жестких задержаний восьми соотечественников. Президент Сербии Александр Вучич 22 июня на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжают блокаду трасс перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров. Власти самопровозглашенной республики Косово при этом разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230627/kosovo-1880702450.html

https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879885789.html

https://ria.ru/20230622/kosovo-1879879659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, жозеп боррель, нато, евросоюз