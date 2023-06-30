https://ria.ru/20230630/kosovo-1881444615.html
Сербов на севере Косово предупредили о гуманитарной катастрофе
Сербов на севере Косово предупредили о гуманитарной катастрофе - РИА Новости, 30.06.2023
Сербов на севере Косово предупредили о гуманитарной катастрофе
Сербам на севере Косово и Метохии угрожает гуманитарная катастрофа из-за запрета косовоалбанских властей на ввоз продуктов питания и медикаментов из центральной РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:53
2023-06-30T13:53
2023-06-30T14:53
в мире
косово
сербия
приштина
александр вучич
жозеп боррель
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875025123_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a3fdd63f359c35a90953085db5f244a.jpg
БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Сербам на севере Косово и Метохии угрожает гуманитарная катастрофа из-за запрета косовоалбанских властей на ввоз продуктов питания и медикаментов из центральной Сербии, заявил РИА Новости бывший глава муниципалитета Звечан и замдиректора больницы северной Косовска-Митровицы Драгиша Милович. Директор Клинико-больничного центра северной Косовская-Митровицы доктор Златан Элек сообщил агентству 22 июня, что запрет властей самопровозглашенной республики Косово на ввоз сербской продукции в край перекрыл поставки кислорода и медикаментов в Клинико-больничный центр северной Косовска-Митровицы, который и ранее имел проблемы со снабжением всем необходимым из-за ограничений со стороны Приштины. За неделю ситуация ухудшилась. "Не хватает лекарств, медицинских средств и материалов вплоть до бинтов. В медицинских, дошкольных, образовательных учреждениях возникают проблемы с обеспечением питания, нехватка всего и у частников. Основные продукты: молоко, мясо, хлеб, мука поставлялись на север края из центральной Сербии. Имеющиеся запасы сокращаются, если запрет на ввоз продлится, нам грозит гуманитарная катастрофа. Призываем международное сообщество повлиять на Приштину из-за ее противоправных шагов", - заявил агентству доктор Милович, бывший глава муниципалитета Звечан. Сербы на севере Косово и Метохии уже месяц продолжают мирные акции протеста перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за попытки Приштины ввести в должность албанских мэров, самоуправства спецназа косовоалбанской полиции и жестких задержаний восьми соотечественников. Президент Сербии Александр Вучич 22 июня на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжают блокаду трасс перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров. Власти самопровозглашенной республики Косово при этом разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230627/kosovo-1880702450.html
https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879885789.html
https://ria.ru/20230622/kosovo-1879879659.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875025123_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_38e5e6e6f3be1ac097e3a0e212d8d4c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, жозеп боррель, нато, евросоюз
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз
Сербов на севере Косово предупредили о гуманитарной катастрофе
Экс-глава муниципалитета Звечан предупредил о гуманитарной катастрофе для косовских сербов
БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Сербам на севере Косово и Метохии угрожает гуманитарная катастрофа из-за запрета косовоалбанских властей на ввоз продуктов питания и медикаментов из центральной Сербии, заявил РИА Новости бывший глава муниципалитета Звечан и замдиректора больницы северной Косовска-Митровицы Драгиша Милович.
Директор Клинико-больничного центра северной Косовская-Митровицы доктор Златан Элек сообщил агентству 22 июня, что запрет властей самопровозглашенной республики Косово на ввоз сербской продукции в край перекрыл поставки кислорода и медикаментов в Клинико-больничный центр северной Косовска-Митровицы, который и ранее имел проблемы со снабжением всем необходимым из-за ограничений со стороны Приштины
. За неделю ситуация ухудшилась.
Посол России в Сербии рассказал о работе миссии НАТО в Косово
"Не хватает лекарств, медицинских средств и материалов вплоть до бинтов. В медицинских, дошкольных, образовательных учреждениях возникают проблемы с обеспечением питания, нехватка всего и у частников. Основные продукты: молоко, мясо, хлеб, мука поставлялись на север края из центральной Сербии. Имеющиеся запасы сокращаются, если запрет на ввоз продлится, нам грозит гуманитарная катастрофа. Призываем международное сообщество повлиять на Приштину из-за ее противоправных шагов", - заявил агентству доктор Милович, бывший глава муниципалитета Звечан.
Сербы на севере Косово и Метохии уже месяц продолжают мирные акции протеста перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за попытки Приштины ввести в должность албанских мэров, самоуправства спецназа косовоалбанской полиции и жестких задержаний восьми соотечественников.
Президент Сербии Александр Вучич
22 июня на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем
и спецпредставителем по диалогу Белграда
и Приштины Мирославом Лайчаком
вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами.
Боррель провел встречи с лидерами Сербии и самопровозглашенного Косово
Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжают блокаду трасс перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров.
Власти самопровозглашенной республики Косово при этом разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО
KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Вучич вручил Боррелю документ об избиениях задержанных в Косово сербов