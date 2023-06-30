https://ria.ru/20230630/kontrnastuplenie-1881570505.html
В США признали, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось
В США признали, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось - РИА Новости, 30.06.2023
В США признали, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось
Контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось, заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T21:24
2023-06-30T21:24
2023-06-30T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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марк милли
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось, заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли. "Это происходит медленней, чем люди предсказывали", - заявил Милли в ходе онлайн-мероприятия национального клуба прессы. Милли отметил, что получает сводки о событиях вокруг Украины в ежедневном режиме. Он назвал процесс продвижения украинских сил "очень сложным и очень долгим". Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
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В США признали, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось
Глава комитета начштабов Милли: контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем ожидалось