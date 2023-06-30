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"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки - РИА Новости, 30.06.2023
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17:01 30.06.2023 (обновлено: 17:12 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/komissiya-1881508038.html
"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки
"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки - РИА Новости, 30.06.2023
"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки
Сбербанк с 1 июля повысит минимальную и максимальную комиссии за переводы на карты других кредитных организаций через их сайты и приложения, следует из... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:01
2023-06-30T17:12
экономика
сбербанк россии
сбер
технологии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбербанк с 1 июля повысит минимальную и максимальную комиссии за переводы на карты других кредитных организаций через их сайты и приложения, следует из сообщения банка, полученного корреспондентом РИА Новости. В банке агентству подтвердили информацию. "С 1 июля 2023 года за вывод средств с карт Сбербанка через сайты и приложения других банков действует комиссия 1,25% (минимум 50 рублей, максимально 200 рублей)", - сказано в сообщении. При этом сейчас, согласно данным банка, комиссия также составляет 1,25% от суммы перевода, но ее диапазон ниже - от 30 до 150 рублей. В колл-центре банка подтвердили, что "размер комиссии станет чуть больше". "Сбербанк не менял размер комиссии за переводы, актуализировались только пороги минимального и максимального размера комиссии. По личным дебетовым картам с 1 июля размер комиссии составляет минимум 50 рублей, максимум 200 рублей. Комиссия распространяется на операции по пополнению карт других банков через внешние для экосистемы "Сбера" сайты и приложения", - прокомментировали в пресс-службе банка. Отмечается, что клиенты могут по-прежнему переводить средства внутри банка без комиссии или делать это через Систему быстрых платежей. Сбербанк ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения в июле прошлого года.
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экономика, сбербанк россии, сбер, технологии
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Технологии
"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки

"Сбер" с июля повысит диапазон комиссии за переводы на карты других банков через их сайты

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбербанк с 1 июля повысит минимальную и максимальную комиссии за переводы на карты других кредитных организаций через их сайты и приложения, следует из сообщения банка, полученного корреспондентом РИА Новости. В банке агентству подтвердили информацию.
"С 1 июля 2023 года за вывод средств с карт Сбербанка через сайты и приложения других банков действует комиссия 1,25% (минимум 50 рублей, максимально 200 рублей)", - сказано в сообщении.
При этом сейчас, согласно данным банка, комиссия также составляет 1,25% от суммы перевода, но ее диапазон ниже - от 30 до 150 рублей. В колл-центре банка подтвердили, что "размер комиссии станет чуть больше".
"Сбербанк не менял размер комиссии за переводы, актуализировались только пороги минимального и максимального размера комиссии. По личным дебетовым картам с 1 июля размер комиссии составляет минимум 50 рублей, максимум 200 рублей. Комиссия распространяется на операции по пополнению карт других банков через внешние для экосистемы "Сбера" сайты и приложения", - прокомментировали в пресс-службе банка.
Отмечается, что клиенты могут по-прежнему переводить средства внутри банка без комиссии или делать это через Систему быстрых платежей.
Сбербанк ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения в июле прошлого года.
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