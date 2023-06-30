https://ria.ru/20230630/komissiya-1881508038.html

"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки

"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки - РИА Новости, 30.06.2023

"Сбер" повысит диапазон комиссии за переводы в другие банки

Сбербанк с 1 июля повысит минимальную и максимальную комиссии за переводы на карты других кредитных организаций через их сайты и приложения, следует из... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:01

2023-06-30T17:01

2023-06-30T17:12

экономика

сбербанк россии

сбер

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбербанк с 1 июля повысит минимальную и максимальную комиссии за переводы на карты других кредитных организаций через их сайты и приложения, следует из сообщения банка, полученного корреспондентом РИА Новости. В банке агентству подтвердили информацию. "С 1 июля 2023 года за вывод средств с карт Сбербанка через сайты и приложения других банков действует комиссия 1,25% (минимум 50 рублей, максимально 200 рублей)", - сказано в сообщении. При этом сейчас, согласно данным банка, комиссия также составляет 1,25% от суммы перевода, но ее диапазон ниже - от 30 до 150 рублей. В колл-центре банка подтвердили, что "размер комиссии станет чуть больше". "Сбербанк не менял размер комиссии за переводы, актуализировались только пороги минимального и максимального размера комиссии. По личным дебетовым картам с 1 июля размер комиссии составляет минимум 50 рублей, максимум 200 рублей. Комиссия распространяется на операции по пополнению карт других банков через внешние для экосистемы "Сбера" сайты и приложения", - прокомментировали в пресс-службе банка. Отмечается, что клиенты могут по-прежнему переводить средства внутри банка без комиссии или делать это через Систему быстрых платежей. Сбербанк ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения в июле прошлого года.

https://ria.ru/20230621/banki-1879470070.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сбербанк россии, сбер, технологии