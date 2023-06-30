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Посла Колумбии пригласили в российский МИД после заявлений о Краматорске - РИА Новости, 30.06.2023
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14:41 30.06.2023 (обновлено: 15:04 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/kolumbiya-1881460278.html
Посла Колумбии пригласили в российский МИД после заявлений о Краматорске
Посла Колумбии пригласили в российский МИД после заявлений о Краматорске - РИА Новости, 30.06.2023
Посла Колумбии пригласили в российский МИД после заявлений о Краматорске
Посол Колумбии Эктор Аренас Нейра был приглашен в пятницу в МИД РФ в связи с заявлениями Боготы о трех гражданах страны, пострадавших в Краматорске, сообщило... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:41
2023-06-30T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
краматорск
россия
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол Колумбии Эктор Аренас Нейра был приглашен в пятницу в МИД РФ в связи с заявлениями Боготы о трех гражданах страны, пострадавших в Краматорске, сообщило российское дипведомство на сайте.Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии.&quot;Тридцатого июня в МИД России был приглашен посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра, которому в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в городе Краматорске, были даны следующие пояснения&quot;, - говорится в сообщении министерства."Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий", - подчеркнули в российском МИД. Как отметили в министерстве, "законной целью" удара ВС РФ был пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ."В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках. Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место", - подчеркнули в ведомстве."Для нас ценна жизнь каждого человека. В этой связи напомнили о тысячах мирных жителей, погибших и раненых с 2014 г. в Донбассе, о размещении украинскими военными вооружения на гражданских объектах и использовании мирного населения в качестве "живого щита", о совершенных ВСУ диверсиях и терактах на российской территории. Выразили сожаление, что ни разу не видели реакции колумбийского руководства на эти события", - добавили в министерстве.Минобороны России сообщило 28 июня, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, сказал, что Россия не атакует гражданскую инфраструктуру, а наносит удары по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой.Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые сообщили, что собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы. Среди пострадавших были Серхио Карамильо - в прошлом колумбийский комиссар по вопросам мира и советник министерства национальной обороны по политическим и стратегическим вопросам, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналистка Каталина Гомес.
https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881023201.html
https://ria.ru/20230629/selfi-1881251127.html
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в мире, колумбия, краматорск, россия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Краматорск, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посла Колумбии пригласили в российский МИД после заявлений о Краматорске

Посла Колумбии Нейру пригласили в России после слов о раненных в Краматорске колумбийцах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Посол Колумбии Эктор Аренас Нейра был приглашен в пятницу в МИД РФ в связи с заявлениями Боготы о трех гражданах страны, пострадавших в Краматорске, сообщило российское дипведомство на сайте.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В посольстве России назвали безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск
29 июня, 05:30
«

"Тридцатого июня в МИД России был приглашен посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра, которому в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в городе Краматорске, были даны следующие пояснения", - говорится в сообщении министерства.

"Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий", - подчеркнули в российском МИД. Как отметили в министерстве, "законной целью" удара ВС РФ был пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
"В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках. Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место", - подчеркнули в ведомстве.
«
"Для нас ценна жизнь каждого человека. В этой связи напомнили о тысячах мирных жителей, погибших и раненых с 2014 г. в Донбассе, о размещении украинскими военными вооружения на гражданских объектах и использовании мирного населения в качестве "живого щита", о совершенных ВСУ диверсиях и терактах на российской территории. Выразили сожаление, что ни разу не видели реакции колумбийского руководства на эти события", - добавили в министерстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска
29 июня, 17:33
Минобороны России сообщило 28 июня, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, сказал, что Россия не атакует гражданскую инфраструктуру, а наносит удары по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой.
Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые сообщили, что собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы. Среди пострадавших были Серхио Карамильо - в прошлом колумбийский комиссар по вопросам мира и советник министерства национальной обороны по политическим и стратегическим вопросам, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналистка Каталина Гомес.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Россия будет уничтожать западных офицеров на Украине, заявил Лавров
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияКраматорскРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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