https://ria.ru/20230630/kochevniki-1881511156.html

Губернатор Ямала три дня жил в тундре, чтобы узнать о проблемах кочевников

Губернатор Ямала три дня жил в тундре, чтобы узнать о проблемах кочевников - РИА Новости, 30.06.2023

Губернатор Ямала три дня жил в тундре, чтобы узнать о проблемах кочевников

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе трехдневной поездки в тундру обсудил с оленеводами волнующие их проблемы, сообщает... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:10

2023-06-30T17:10

2023-06-30T17:10

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881507921_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_ebc3161bfc7098b9b596f65157f59e1b.jpg

САЛЕХАРД, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе трехдневной поездки в тундру обсудил с оленеводами волнующие их проблемы, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Ямала три дня прожил в горах Приуральского района. Там он гостил у семьи оленеводов Вэненго, кочующей летом на Полярном Урале. Глава региона провел общую встречу с оленеводами, кочующими в этой местности, — "круглый стол" на нартах. На ней жители тундры рассказали о проблемах, которые их беспокоят. Говорили о медицине, образовании и доставке детей из школ-интернатов, ветеринарии, мобильной связи в тундре и других вопросах", — говорится в сообщении.Артюхов жил в чуме, каслал с оленеводами на летнее стойбище в районе реки Большая Хадата и озера Хадатаеганлор, рыбачил, погружался в быт кочевников. В поездке губернатора сопровождал путешественник, блогер и член РГО Богдан Булычев, уточняет пресс-служба."Коренные жители — это наши главные хранители Ямала, тысячи семей берегут традиции своих предков, ведут кочевой образ жизни. Очень важно, чтобы в нашей большой государственной работе, в развитии всех отраслей мы не забывали особенности тундрового населения. Жизнь тут совсем другая, она суровая, сложная. Тем не менее, мы живем в одном доме — на Ямале. И мы в своей деятельности должны учитывать всю специфику", — приводятся в сообщении слова губернатора.Одной из основных проблем кочевники назвали изношенность стационарных коралей. В них проводятся вакцинация оленей от сибирской язвы и подкожного овода, биркование, отбор оленей для последующего перегона на убойные комплексы. Решение вопроса приняли на месте — будет построено 15-20 полустационарных коралей. Их установят в местах длительных стоянок оленеводов.Еще один вопрос — выдача оленеводам-частникам ветеринарных лекарств для лечения и профилактики сезонных болезней оленей, прежде всего, от "копытки" и подкожного овода. Также оленеводы рассказали о проблеме с волками. С августа, когда наступают темные ночи, стада подвергаются нападению хищников. Глава региона пообещал подумать, как помочь тундровикам, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230525/yamal-1874124116.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)