https://ria.ru/20230630/kochevniki-1881511156.html
Губернатор Ямала три дня жил в тундре, чтобы узнать о проблемах кочевников
Губернатор Ямала три дня жил в тундре, чтобы узнать о проблемах кочевников - РИА Новости, 30.06.2023
Губернатор Ямала три дня жил в тундре, чтобы узнать о проблемах кочевников
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе трехдневной поездки в тундру обсудил с оленеводами волнующие их проблемы, сообщает... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:10
2023-06-30T17:10
2023-06-30T17:10
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе трехдневной поездки в тундру обсудил с оленеводами волнующие их проблемы, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Ямала три дня прожил в горах Приуральского района. Там он гостил у семьи оленеводов Вэненго, кочующей летом на Полярном Урале. Глава региона провел общую встречу с оленеводами, кочующими в этой местности, — "круглый стол" на нартах. На ней жители тундры рассказали о проблемах, которые их беспокоят. Говорили о медицине, образовании и доставке детей из школ-интернатов, ветеринарии, мобильной связи в тундре и других вопросах", — говорится в сообщении.Артюхов жил в чуме, каслал с оленеводами на летнее стойбище в районе реки Большая Хадата и озера Хадатаеганлор, рыбачил, погружался в быт кочевников. В поездке губернатора сопровождал путешественник, блогер и член РГО Богдан Булычев, уточняет пресс-служба."Коренные жители — это наши главные хранители Ямала, тысячи семей берегут традиции своих предков, ведут кочевой образ жизни. Очень важно, чтобы в нашей большой государственной работе, в развитии всех отраслей мы не забывали особенности тундрового населения. Жизнь тут совсем другая, она суровая, сложная. Тем не менее, мы живем в одном доме — на Ямале. И мы в своей деятельности должны учитывать всю специфику", — приводятся в сообщении слова губернатора.Одной из основных проблем кочевники назвали изношенность стационарных коралей. В них проводятся вакцинация оленей от сибирской язвы и подкожного овода, биркование, отбор оленей для последующего перегона на убойные комплексы. Решение вопроса приняли на месте — будет построено 15-20 полустационарных коралей. Их установят в местах длительных стоянок оленеводов.Еще один вопрос — выдача оленеводам-частникам ветеринарных лекарств для лечения и профилактики сезонных болезней оленей, прежде всего, от "копытки" и подкожного овода. Также оленеводы рассказали о проблеме с волками. С августа, когда наступают темные ночи, стада подвергаются нападению хищников. Глава региона пообещал подумать, как помочь тундровикам, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230525/yamal-1874124116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
САЛЕХАРД, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе трехдневной поездки в тундру обсудил с оленеводами волнующие их проблемы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ямала три дня прожил в горах Приуральского района
. Там он гостил у семьи оленеводов Вэненго, кочующей летом на Полярном Урале. Глава региона провел общую встречу с оленеводами, кочующими в этой местности, — "круглый стол" на нартах. На ней жители тундры рассказали о проблемах, которые их беспокоят. Говорили о медицине, образовании и доставке детей из школ-интернатов, ветеринарии, мобильной связи в тундре и других вопросах", — говорится в сообщении.
Артюхов жил в чуме, каслал с оленеводами на летнее стойбище в районе реки Большая Хадата и озера Хадатаеганлор, рыбачил, погружался в быт кочевников. В поездке губернатора сопровождал путешественник, блогер и член РГО Богдан Булычев, уточняет пресс-служба.
"Коренные жители — это наши главные хранители Ямала, тысячи семей берегут традиции своих предков, ведут кочевой образ жизни. Очень важно, чтобы в нашей большой государственной работе, в развитии всех отраслей мы не забывали особенности тундрового населения. Жизнь тут совсем другая, она суровая, сложная. Тем не менее, мы живем в одном доме — на Ямале. И мы в своей деятельности должны учитывать всю специфику", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Новый природный заказник создан на Ямале
Одной из основных проблем кочевники назвали изношенность стационарных коралей. В них проводятся вакцинация оленей от сибирской язвы и подкожного овода, биркование, отбор оленей для последующего перегона на убойные комплексы. Решение вопроса приняли на месте — будет построено 15-20 полустационарных коралей. Их установят в местах длительных стоянок оленеводов.
Еще один вопрос — выдача оленеводам-частникам ветеринарных лекарств для лечения и профилактики сезонных болезней оленей, прежде всего, от "копытки" и подкожного овода. Также оленеводы рассказали о проблеме с волками. С августа, когда наступают темные ночи, стада подвергаются нападению хищников. Глава региона пообещал подумать, как помочь тундровикам, отмечает пресс-служба.