https://ria.ru/20230630/kitay-1881349689.html

Численность Компартии Китая превысила 98 миллионов человек

Численность Компартии Китая превысила 98 миллионов человек - РИА Новости, 30.06.2023

Численность Компартии Китая превысила 98 миллионов человек

Численность Коммунистической партии Китая по состоянию на конец 2022 года составила 98,041 миллиона человек, свидетельствует статистика организационного отдела... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T07:13

2023-06-30T07:13

2023-06-30T07:13

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ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Численность Коммунистической партии Китая по состоянию на конец 2022 года составила 98,041 миллиона человек, свидетельствует статистика организационного отдела Центрального комитета КПК. Последние статистические данные обнародованы в преддверии 102-й годовщины с момента основания КПК, которую в Китае будут отмечать 1 июля. По состоянию на 31 декабря 2022 года количество членов КПК составило 98,041 миллиона человек, что на 1 329 000 или 1,4% больше, чем в конце 2021 года. Членами КПК являются 29,302 миллиона женщин, что составляет 29,9% от общего числа членов партии. Представители этнических меньшинств составляют 7,6% от общей численности партии или 7,445 миллиона человек. В рядах КПК состоят 12,435 миллиона членов в возрасте 30 лет и младше, 11,5 миллиона человек в возрасте от 31 до 35 лет, 10,356 миллиона в возрастной группе от 36 до 40 лет, 8,966 миллиона в возрасте от 41 до 45 лет, 9,291 миллиона членов КПК приходится на возрастную группу от 46 до 50 лет, 8,975 миллиона – в группе от 51 до 55 лет, 9,159 миллиона - в группе от 56 до 60 лет, при это самая многочисленная возрастная группа членов КПК - 27,359 миллиона человек – старше 61 года. Годовщина основания КПК отмечается 1 июля, однако эта дата не является точной и была установлена значительно позже из-за потерянных данных. КПК была основана во время своего первого съезда в 1921 году, который, по официальным документам, проходил 23-31 июля в Шанхае. На протяжении длительного времени точная дата встречи оставалась неизвестной из-за полицейского рейда, во время которого были утеряны многие документы. Лишь в 1950-х годах Советский Союз передал Китаю записи, в которых были сведения о датах проведения первого съезда. На момент своего основания КПК насчитывала около 50 членов. КПК - одна из немногих коммунистических партий в мире, которая смогла сохранить власть в своих руках в XXI веке. По мнению многих аналитиков, КПК сейчас находится на пике своей власти.

https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html

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