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В Кишиневе спецназ проводит операцию по задержанию стрелявшего в аэропорту
В Кишиневе спецназ проводит операцию по задержанию стрелявшего в аэропорту - РИА Новости, 30.06.2023
В Кишиневе спецназ проводит операцию по задержанию стрелявшего в аэропорту
Спецназ Молдавии приступил к действиям по задержанию иностранца, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, сообщает в пятницу МВД страны. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:27
2023-06-30T18:27
2023-06-30T18:36
кишинев
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Спецназ Молдавии приступил к действиям по задержанию иностранца, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, сообщает в пятницу МВД страны.МВД Молдавии ранее сообщило о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну."Полицейская бригада особого назначения "Молния" уже приступила к действиям. Мы пытаемся поймать агрессора, действия которого привели к двум жертвам. В настоящее время коммерческая деятельность и полеты на данный момент приостановлены", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.
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кишинев, в мире
В Кишиневе спецназ проводит операцию по задержанию стрелявшего в аэропорту
В Кишиневе спецназ проводит операцию по задержанию стрелявшего в аэропорту иностранца
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Спецназ Молдавии приступил к действиям по задержанию иностранца, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, сообщает в пятницу МВД страны.
МВД Молдавии ранее сообщило о двух жертвах в аэропорту Кишинева в результате стрельбы, которую устроил иностранец.
Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну.
"Полицейская бригада особого назначения "Молния" уже приступила к действиям. Мы пытаемся поймать агрессора, действия которого привели к двум жертвам. В настоящее время коммерческая деятельность и полеты на данный момент приостановлены", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.