https://ria.ru/20230630/kishinev-1881526198.html

В аэропорту Кишинева произошла стрельба

В аэропорту Кишинева произошла стрельба - РИА Новости, 30.06.2023

В аэропорту Кишинева произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и захватил заложников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции Молдавии. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:51

2023-06-30T17:51

2023-06-30T21:24

молдавия

кишинев

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881550545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd6c7edfa7660dc8d61378f43a0c5ff7.jpg

КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и захватил заложников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции Молдавии."В аэропорту Кишинева было сделано несколько выстрелов, пассажиры эвакуированы из соображений безопасности", — говорится в заявлении.Как уточнили в МВД республики, в результате ЧП погибли два человека. Ими оказались сотрудники силовых структур при исполнении. "Власти подтверждают наличие двух жертв. В этот момент на место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения "Молния", — рассказали в полиции.В свою очередь, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана после того, как его отказались пустить на территорию страны.Позднее полиция задержала преступника, он получил ранения, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.Прокуратура республики возбудила уголовное дело о теракте.

молдавия

кишинев

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, в мире, турция