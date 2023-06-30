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В аэропорту Кишинева произошла стрельба - РИА Новости, 30.06.2023
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17:51 30.06.2023 (обновлено: 21:24 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/kishinev-1881526198.html
В аэропорту Кишинева произошла стрельба
В аэропорту Кишинева произошла стрельба - РИА Новости, 30.06.2023
В аэропорту Кишинева произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и захватил заложников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции Молдавии. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:51
2023-06-30T21:24
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кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и захватил заложников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции Молдавии."В аэропорту Кишинева было сделано несколько выстрелов, пассажиры эвакуированы из соображений безопасности", — говорится в заявлении.Как уточнили в МВД республики, в результате ЧП погибли два человека. Ими оказались сотрудники силовых структур при исполнении. "Власти подтверждают наличие двух жертв. В этот момент на место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения "Молния", — рассказали в полиции.В свою очередь, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана после того, как его отказались пустить на территорию страны.Позднее полиция задержала преступника, он получил ранения, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.Прокуратура республики возбудила уголовное дело о теракте.
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молдавия, кишинев, в мире, турция
Молдавия, Кишинев, В мире, Турция
В аэропорту Кишинева произошла стрельба

МВД Молдавии: в аэропорту Кишинева иностранец устроил стрельбу и захватил заложников

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и захватил заложников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции Молдавии.
"В аэропорту Кишинева было сделано несколько выстрелов, пассажиры эвакуированы из соображений безопасности", — говорится в заявлении.
Как уточнили в МВД республики, в результате ЧП погибли два человека. Ими оказались сотрудники силовых структур при исполнении.
"Власти подтверждают наличие двух жертв. В этот момент на место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения "Молния", — рассказали в полиции.
В свою очередь, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана после того, как его отказались пустить на территорию страны.
Позднее полиция задержала преступника, он получил ранения, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
Прокуратура республики возбудила уголовное дело о теракте.
 
МолдавияКишиневВ миреТурция
 
 
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